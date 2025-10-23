खंडहरनुमा मकान में युवक को लेकर पहुंची पुलिस, अंदर घुसते ही उड़ गए होश, करतूतों का हुआ खुलासा
शामली पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने खंडहरनुमा मकान से चोरी की 21 बाइकें बरामद की हैं। पूछताछ में पता चला कि ये गिरोह दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में चोरी की वारदातें करता था। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है और अन्य सदस्यों की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, शामली। चेकिंग के दौरान पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 21 बाइक बरामद की हैं। आरोपितों ने चोरी की बाइकों को एक खंडहरनुमा मकान में छिपा रखा था।
पूछताछ में उन्होंने बताया कि दिल्ली के साथ ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा और अन्य राज्यों में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपितों को कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया।
थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि मंगलवार देर शाम वह टीम के साथ गढ़ी रामकौर में रजवाहे की पटरी पर चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान पुलिस को एक बाइक पर दो युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने दोनों को रोककर पूछताछ की, लेकिन दोनों युवक पुलिस को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।
पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो बताया कि बाइक चोरी की है। पुलिस ने बाइक को कब्जे में ले लिया, और दोनों को पकड़ कर थाने ले आए। इसके बाद उन्होंने बताया कि वह बाइक चोरी करते हैं, और उक्त बाइक हरियाणा के सनौली से चोरी की है।
दोनों बदमाशों ने अपने नाम कैफ पुत्र शराफत और शोएब पुत्र इकराम निवासी मुहल्ला आलकलां थाना कैराना बताया। पुलिस ने दोनों बदमाशों की निशानदेही पर गढ़ी रामकौर के जंगल में बने एक खंडहरनुमा मकान से चोरी की 20 बाइक बरामद कराई।
थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों शातिर किस्म के अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के सदस्य हैं। उनके कब्जे से दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से चोरी की गई बाइक और वाहन के कागजात समेत फर्जी नंबर प्लेट मिली हैं। उक्त बदमाश फर्जी कागजात तैयार कराकर वाहनों की बिक्री करते थे। दोनों बदमाशों के कब्जे से एक तमंचा-कारतूस और चाकू बरामद करते हुए मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है।
गिरोह के अन्य सदस्यों पर नजर
थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपितों ने कुछ सदस्यों के बारे में जानकारी दी है। उनकी धरपकड़ का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही नकली कागजात तैयार करने वालों की भी तलाश की जा रही है। जल्द ही बदमाशों को रिमांड पर लेकर पता लगाया जाएगा कि उन्होंने अभी तक कितनी बाइक चोरी की हैं, और कहां-कहां से। उनको किसे बेचा है, और कागजात कौन बनाता था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।