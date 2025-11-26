High Court Bench in West UP : अधिवक्ताओं ने कैराना सांसद इकरा हसन से मांगा समर्थन... मिला यह आश्वासन

संवाद सूत्र, जागरण, कैराना (शामली)। बार एसोसिएशन कैराना के अधिवक्ताओं ने कैराना सांसद इकरा हसन के आवास पर पहुंचकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापना के लिए आगामी संसद सत्र में आवाज उठाने की मांग के लिए ज्ञापन सौंपा गया। वहीं, सांसद ने अधिवक्ताओं की मांग मजबूती से उठाने का आश्वासन दिया।

बुधवार को बार एसोसिएशन कैराना अध्यक्ष रामकुमार वशिष्ठ की अध्यक्षता में अधिवक्ता एकजुट होकर सांसद इकरा हसन के आवास पर पहुंचे व सांसद से मुलाकात की। बार एसोसिएशन कैराना महासचिव राजकुमार चौहान ने सांसद को बताया कि बार एसोसिएशन कैराना के सभी सदस्यगण क्षेत्र के प्रति समर्पण को देखते हुए ज्ञापन सौंपकर मांग करते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लाखों वादकारियों और अधिवक्तागण की अत्यंत महत्वपूर्ण व लंबे समय से लंबित मांग हैं।