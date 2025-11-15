पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच के लिए अधिवक्ताओं ने भरी हुंकार, सांसदों के आवास पर होगा धरना...और फिर वेस्ट यूपी बंद
कैराना में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर अधिवक्ताओं की बैठक हुई। जिसमें 26 नवंबर को सांसदों के आवास पर धरना और 17 दिसंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बंद का प्रस्ताव पारित किया गया। विभिन्न जिलों के बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया और हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग की।
संवाद सूत्र जागरण कैराना (शामली): पश्चिमी यूपी में हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने एक बार फिर उत्साह के साथ हुंकार भरी है। कैराना में वेस्ट यूपी के अधिवक्ताओं ने सम्मिलित होकर आगामी रणनीति पर मंथन किया। इसमें पश्चिमी में उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना की मांग को लेकर आगामी 26 नवंबर को सांसदों के आवास के सामने धरना देने और 17 दिसंबर को वेस्ट यूपी में संपूर्ण बंद रखने समेत तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए।
शनिवार को बार भवन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता पश्चिमी उत्तर-प्रदेश हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन संजय शर्मा तथा संचालन संयोजक राजेंद्र सिंह राणा ने की, जबकि सह-अध्यक्षता बार एसोसिएशन कैराना के अध्यक्ष रामकुमार वशिष्ठ तथा सह-संचालन महासचिव राजकुमार चौहान ने किया।
बैठक में वेस्ट यूपी में बेंच की स्थापना को आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया। इसमें तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए। जिसमें पहला पश्चिमी उत्तर-प्रदेश में उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापित किये जाने की मांग को लेकर आगामी 26 नवंबर को सभी जनपदों के अधिवक्ता अपने-अपने सांसदों के आवास के सामने धरना देंगे तथा उनकी मांग संसद सत्र में उठाने का अनुरोध करेंगे। इस दिन अधिवक्तागण पूर्णतः कार्य से विरत रहेंगे।
दूसरा, 17 दिसंबर को सभी संगठनों व आम जनता के सहयोग से वेस्ट यूपी में संपूर्ण बंद रखा जाएगा, जिसमें रजिस्ट्री कार्यालय भी शामिल है। तीसरा, पश्चिमी उत्तर-प्रदेश हाई कोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति की आगामी बैठक की तिथि सभी जनपदों व तहसील बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से वार्ता करने के पश्चात अवगत करा दी जाएगी। बैठक में उपस्थित सभी अधिवक्ताओं ने तीनों प्रस्तावों का एक सुर में समर्थन किया। वहीं, जो पदाधिकारी बैठक में नहीं पहुंच पाए, उन्होंने दूरभाष के माध्यम से प्रस्तावों पर सहमति जताई। इस अवसर पर पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के विभिन्न जनपदों एवं तहसीलों से बार एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं अधिवक्ता मौजूद रहे।
वेस्ट यूपी से अधिवक्ता हुए शामिल
मुजफ्फरनगर बार एसोसिएशन महासचिव चंद्रवीर निर्वाल, मुजफ्फरनगर पूर्व अध्यक्ष अनूप सिंह, सिविल बार एसोसिएशन मुजफ्फरनगर अध्यक्ष सुनील कुमार मित्तल, सिविल बार एसोसिएशन सहारनपुर अध्यक्ष अभय सैनी, महासचिव अजय कौशिक, सिविल बार एसोसिएशन मवाना अध्यक्ष श्याम सिंह प्रधान, कलक्ट्रेट बार एसोसिएशन सहारनपुर अध्यक्ष ठाकुर राजीव सिंह, महासचिव सरोत्तन सिंह, बार एसोसिएशन सरधना अध्यक्ष विक्रम सिंह त्यागी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बुलंदशहर अध्यक्ष सुमन राघव, बार एसोसिएशन नकुड अध्यक्ष यशपाल सिंह, महासचिव मुरसलीन राणा, बार एसोसिएशन रामपुर अध्यक्ष सतनाम सिंह मट्टू, बार एसोसिएशन गौतमबुद्धनगर अध्यक्ष प्रमेंद्र भाटी, महामंत्री अजीत नागर, बार एसोसिएशन मेरठ पूर्व महामंत्री, जितेंद्र सिंह बना, सदस्य विनोद गौतम, वैभव पंवार आदि अधिवक्तागण मौजूद रहे।
