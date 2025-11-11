जिसके सिर पर सेहरा होगा...गोली मार दूंगा, चार बच्चों के पिता ने दी वर पक्ष को यह धमकी

संवाद सूत्र, जागरण, कांधला (शामली)। कस्बे में एक युवती की हल्दी की रस्म के दौरान पड़ोस के एक व्यक्ति ने हंगामा खड़ा कर दिया। आरोप है कि उसने बरात आने पर दूल्हे की गोली मारने की धमकी दी। परिवार ने आरोपित के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

कस्बे के मुहल्ला मौलानान निवासी एक युवती का रिश्ता मुजफ्फरनगर निवासी युवक से तय हुआ है। दोनों का निकाह 16 नवंबर को होना है। आरोप है कि पड़ोसी चार बच्चों के पिता का उनके घर आना-जाना था। सोमवार को लड़की के घर हल्दी की रस्म का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान युवती के ससुराल पक्ष के लोग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। आरोप है कि उसी समय आरोपित ने अपनी कार युवती के ससुरालियों की कार के आगे खड़ी कर दी। आरोपित ने उक्त लोगों को निकाह पर बारात लाने पर कहा कि 'जिसके सिर पर सहरा होगा, उसे गोली मार दूंगा'...यह कहते हुए तमंचा तान दिया।