जिसके सिर पर सेहरा होगा...गोली मार दूंगा, चार बच्चों के पिता ने दी वर पक्ष को यह धमकी
कांधला में एक युवती की हल्दी की रस्म के दौरान पड़ोसी ने हंगामा किया और बारात में दूल्हे को गोली मारने की धमकी दी। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी के परिवार पर उधारी का आरोप है, जिसके कारण विवाद बढ़ गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, जागरण, कांधला (शामली)। कस्बे में एक युवती की हल्दी की रस्म के दौरान पड़ोस के एक व्यक्ति ने हंगामा खड़ा कर दिया। आरोप है कि उसने बरात आने पर दूल्हे की गोली मारने की धमकी दी। परिवार ने आरोपित के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
कस्बे के मुहल्ला मौलानान निवासी एक युवती का रिश्ता मुजफ्फरनगर निवासी युवक से तय हुआ है। दोनों का निकाह 16 नवंबर को होना है। आरोप है कि पड़ोसी चार बच्चों के पिता का उनके घर आना-जाना था। सोमवार को लड़की के घर हल्दी की रस्म का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान युवती के ससुराल पक्ष के लोग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। आरोप है कि उसी समय आरोपित ने अपनी कार युवती के ससुरालियों की कार के आगे खड़ी कर दी। आरोपित ने उक्त लोगों को निकाह पर बारात लाने पर कहा कि 'जिसके सिर पर सहरा होगा, उसे गोली मार दूंगा'...यह कहते हुए तमंचा तान दिया।
इस घटना से मौके पर अफरातफरी मच गई। स्वजन ने मामले की सूचना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, और आरोपित की तलाश की, लेकिन वह फरार हो गया। आरोप है कि आरोपित के स्वजन भी उसके घर पहुंचकर निकाह के दौरान गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित ने आरोपित और उसके स्वजन के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर, दूसरे पक्ष का कहना है कि महिला पर उनके उधार है। रुपये मांगने पर झूठे आरोप लगा रही है।
