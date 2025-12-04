गैंग्स्टर इनाम धुरी की छह करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क... इनाम पर अलग-अलग थानों में दर्ज हैं 40 मामले

संवाद सूत्र, जागरण, कैराना (शामली)। कैराना में डीएम के आदेशानुसार अवैध रूप से धन अर्जित कर गैंगस्टर इनाम धुरी द्वारा अर्जित की छह करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। कुर्क संपत्ति में मकान, मार्किट व प्लाट सहित पत्नी के बैंक खाता में जमा लगभग नौ लाख रुपये की नगदी को कुर्क कर लिया गया है। एएसपी, एसडीएम व सीओ की मौजूदगी में मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम ने नोटिस बोर्ड भी लगवाया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा। गैंगस्टर के खिलाफ लूट, रंगदारी आदि आपराधिक मामलों में लगभग चालीस मुकदमे दर्ज हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एएसपी सुमित शुक्ला ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट अरविंद चौहान के आदेशानुसार कैराना कोतवाली मुहल्ला आलकलां एवं हाल निवासी आर्यपुरी इनाम उर्फ धुरी के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कोतवाली पर मुकदमा दर्ज किया गया था।

आरोपित द्वारा अवैध रूप से धन अर्जित कर अपने नाम क्रय किए गए एक आवासीय भवन क्षेत्रफल 159- 91 वर्ग मीटर निर्मित कुल कीमत 32.90.438 रुपये व मुहल्ला आलकलां में निर्मित दुकान संख्या 85 से 92 तक का क्षेत्रफल 128 वर्ग मीटर कीमत 51,68,195 रुपये तथा झाड़खेड़ी मार्ग पर स्थित प्लाट व आरोपित इनाम की पत्नी जीनत उर्फ विनी चौधरी के बैंक खाता में जमा नौ लाख पंद्रह हजार सात सौ पैंतीस रकम सहित कुर्क किया गया। एसडीएम निधि भारद्वाज ने बताया कि कुर्क की गई संपति के प्रशासक उपजिलाधिकारी कैराना को बनाया गया।