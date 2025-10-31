कैराना सांसद के नाम से फर्जी ID बनाकर संत प्रेमानंद महाराज से लेकर CM योगी पर टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार
कैराना सांसद इकरा हसन के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आइडी बनाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। सांसद के प्रतिनिधि ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी की पहचान खालिद के रूप में हुई है, जो अंबेहटा कांधला का निवासी है।
संवाद सूत्र, जागरण, कैराना (शामली)। कैराना सांसद इकरा हसन के नाम से फर्जी आइडी बनाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी करने के मामले में वांछित आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक दिन पूर्व सांसद के प्रतिनिधि ने कोतवाली कैराना पर मामले के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था।
गुरुवार को एक युवक ने कैराना सांसद इकरा हसन के नाम से इंस्टाग्राम पर फर्जी आइडी बनाकर भ्रामक पोस्ट की थी। पोस्ट में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व धार्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी की गई थी। प्रकरण के संबंध में सांसद के प्रतिनिधि ने कोतवाली पर मुकदमा दर्ज कराया गया था।
एसपी ने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को आरोपित के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में कोतवाली पुलिस ने फर्जी आइडी बनाकर भ्रामक पोस्ट करने के आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से मोबाइल फोन भी बरामद किया। पकड़े गए आरोपित ने पूछताछ में अपना नाम व पता खालिद निवासी गांव अंबेहटा थाना कांधला बताया। गिरफ्तार आरोपित को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई।
