कैराना सांसद के नाम से फर्जी ID बनाकर संत प्रेमानंद महाराज से लेकर CM योगी पर टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार

संवाद सूत्र, जागरण, कैराना (शामली)। कैराना सांसद इकरा हसन के नाम से फर्जी आइडी बनाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी करने के मामले में वांछित आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक दिन पूर्व सांसद के प्रतिनिधि ने कोतवाली कैराना पर मामले के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था।

गुरुवार को एक युवक ने कैराना सांसद इकरा हसन के नाम से इंस्टाग्राम पर फर्जी आइडी बनाकर भ्रामक पोस्ट की थी। पोस्ट में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व धार्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी की गई थी। प्रकरण के संबंध में सांसद के प्रतिनिधि ने कोतवाली पर मुकदमा दर्ज कराया गया था।