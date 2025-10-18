यूपी में एक लाख का इनामी बदमाश नफीस एनकाउंटर में ढेर, पाकिस्तान से नकली नोटों की तस्करी में शामिल था

जागरण संवाददाता, शामली। पाकिस्तान से नकली नोट की तस्करी कर पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आपूर्ति करने वाले एक लाख के इनामी बदमाश नफीस को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। आरोपित बदमाश के खिलाफ 34 मुकदमे दर्ज थे। पिछले 26 सालों से वह अपराध कर रहा था।

शनिवार की सुबह कांधला पुलिस भभीसा चौकी के पास चेकिंग कर रही थी। इस दौरान सामने से आ रहे बाइक सवार दो लोगों को रुकने का इशारा किया। उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से गंभीर घायल हो गया। जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बदमाश की पहचान नफीस पुत्र मुदा निवासी मुहल्ला खैल कांधला के रूप में हुई।