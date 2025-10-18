यूपी में एक लाख का इनामी बदमाश नफीस एनकाउंटर में ढेर, पाकिस्तान से नकली नोटों की तस्करी में शामिल था
शामली में पुलिस ने एक मुठभेड़ में एक लाख के इनामी बदमाश नफीस को मार गिराया। नफीस पाकिस्तान से नकली नोटों की तस्करी में शामिल था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी आपूर्ति करता था। उस पर लूट, हत्या और नकली नोट की तस्करी जैसे 34 मामले दर्ज थे। पुलिस ने उसे कांधला के पास एक चेकिंग के दौरान मार गिराया, जबकि उसका साथी फरार हो गया।
जागरण संवाददाता, शामली। पाकिस्तान से नकली नोट की तस्करी कर पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आपूर्ति करने वाले एक लाख के इनामी बदमाश नफीस को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। आरोपित बदमाश के खिलाफ 34 मुकदमे दर्ज थे। पिछले 26 सालों से वह अपराध कर रहा था।
शनिवार की सुबह कांधला पुलिस भभीसा चौकी के पास चेकिंग कर रही थी। इस दौरान सामने से आ रहे बाइक सवार दो लोगों को रुकने का इशारा किया। उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से गंभीर घायल हो गया। जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बदमाश की पहचान नफीस पुत्र मुदा निवासी मुहल्ला खैल कांधला के रूप में हुई।
एसपी एनपी सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसपी एनपी सिंह ने बताया कि बदमाश के खिलाफ 34 मुकदमे लूट, हत्या और नकली नोट की तस्करी करने के दर्ज हैं। आरोपित के खिलाफ एक लाख का इनाम घोषित था। पुलिस आरोपित की तलाश में थी। उन्होंने बताया कि बदमाश नफीस काफी समय से फरार चल रहा था।
