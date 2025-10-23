Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हाईवे से नशा तस्कर गिरफ्तार, मेरठ एएनटीएफ टीम की कार्रवाई में 31 लाख रुपये का माल बरामद

    By Abhishek Kaushik Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 05:08 AM (IST)

    शामली में पुलिस और मेरठ एएनटीएफ टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 39 लाख रुपये का डोडा पोस्त बरामद हुआ। पूछताछ में तस्करों ने बताया कि वे हरियाणा से डोडा पोस्त लेकर आए थे और उन्हें डिलीवरी के लिए पैसे दिए गए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, शामली। नशा तस्करों के खिलाफ अभियान जारी है। जिला पुलिस के अलावा अब मेरठ की टीम ने भी दो तस्करों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। मेरठ की एएनटीएफ टीम ने झिंझाना थानाक्षेत्र में मेरठ-करनाल हाईवे पर छापामार कार्रवाई कर अंतरराज्य गिरोह के दो तस्करों को लगभग 39 लाख रुपये की डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तार किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बुधवार तड़के मेरठ-करनाल हाईवे के बेद खेड़ी मोड़ पर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले दो सक्रिय तस्करों को मेरठ टीम ने गिरफ्तार किया। एएनटीएफ टीम ने आरोपितों के कब्जे से एक कुंतल 25 किलो 925 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 31 लाख 48 हजार रुपये है। आरोपितों से दो मोबाइल, दो डीएल, एक कैंटर व 280 रुपये नगद बरामद हुए।

    दोनों तस्कर विनोद कुमार पुत्र स्व. रामेश्वर और सुभाष चंद्र पुत्र प्रेम सिंह निवासीगण गांव जोशी थाना मतलौडा जिला पानीपत हरियाणा राज्य के हैं। पूछताछ के दौरान तस्कर विनोद कुमार ने बताया गया कि वह कई वर्षों से भारी वाहनों पर ट्रक ड्राइवर है। सुनील निवासी पिल्लू खेड़ा जिला जींद हरियाणा भी ड्राइवर है। उसे वह कई वर्षों से जानता है।

    सुनील डोडा पोस्त तस्करी का काम करता है। बुधवार को डोडा पोस्त शामली करनाल रोड पर डिलीवर करने के लिए कहा था, जिसके लिए वह आया था। सुनील से मुझे डोडा पोस्त डिलीवर करने के लिए 15 हजार रुपये दिए थे। वहीं, सुभाष ने बताया कि वह विनोद का पड़ोसी है।

    विनोद ने मुझसे किसी पार्टी को डोडा डिलीवर करने के लिए कहा था और इसके लिए मुझे पांच हजार रुपये देने के लिए बोला था। इसी लालच में वह इस काम में मदद करता है। एएनटीएफ मेरठ टीम में उपनिरीक्षक तुषार सिंह, हेड कांस्टेबल राजेंद्र कुमार, पंकज कुमार, नसीम अहमद और कांस्टेबल अंकित कुमार, राहुल कुमार शामिल रहे।