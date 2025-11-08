सास बोली- 15 लाख में फैसला कर ले, दामाद ने कर ली आत्महत्या

जागरण संवाददाता, शामली। पत्नी और उसके स्वजन से परेशान होकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक के पास से तीन पेज का सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार पत्नी, सास और साले समेत अन्य स्वजन को ठहराया है।

युवक ने सुसाइड नोट में लिखा कि माता-पिता मुझे माफ करना, सास ने फैसला करने के नाम पर 15 लाख रुपये मांगे थे, मेरे पास रुपये नहीं हैं, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। प्रशासन से अपील है कि मेरा बेटा मेरे माता-पिता को दिलाया जाए...। पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। खबर लिखे जाने तक तहरीर नहीं दी गई थी। वहीं, युवक बाबरी बिजलीघर पर संविदा लाइनमैन था।

थानाभवन क्षेत्र के गांव हसनपुर लुहारी निवासी 25 वर्षीय नितिन पुत्र राकेश की शादी अप्रैल 2022 में मुजफ्फरनगर जिले के गांव ढिंढावली निवासी पारूल के साथ हुई थी। दोनों का डेढ़ साल का एक बेटा भी है। एक साल से दोनों के बीच विवाद चल रहा है, जिस कारण पारूल अपने बेटे के साथ मायके में रह रही थी।

शुक्रवार को नितिन ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और नितिन की जेब से तीन पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया। सुसाइड नोट में नितिन ने लिखा है कि पारूल और उसकी मां ने फैसला करने के नाम पर 15 लाख रुपये की मांग की थी। उसके पास इतने रुपये नहीं, इसलिए वह आत्महत्या कर रहा है।

सुसाइड नोट में लिखा कि सास और साले ने धमकी दी थी कि यदि रुपये नहीं दिए तो झूठे मुकदमे में जेल भिजवा देंगे और पूरी जिंदगी जेल में ही रहेगा। सुसाइड नोट में युवक ने यह भी लिखा है कि उसकी पत्नी पारूल के मामा ने भी कई बार उसको तमंचे के बल पर धमकी दी थी।

पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सिपुर्द कर दिया। थाना प्रभारी बिजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सुसाइड नोट की जांच की जा रही है।