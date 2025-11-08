रंजिश के चलते बालिका पर छोड़ दिया पालतू कुत्ता, गंभीर रूप से घायल... दिल्ली में चल रहा उपचार

संवाद सूत्र, जागरण, कैराना (शामली)। गांव तीतरवाड़ा में एक व्यक्ति ने रंजिश के चलते सात वर्षीय मासूम बालिका पर पालतू कुत्ता छोड़ दिया। कुत्ते के हमले में बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका दिल्ली के अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं, एसपी ने आरोपित कुत्ता स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए है।

शनिवार को क्षेत्र के गांव तीतरवाड़ा निवासी प्रदीप कुमार कोतवाली प्रांगण में आयोजित थाना समाधान दिवस में पहुंचा। जहां पर उसने थाना समाधान दिवस में उपस्थित डीएम अरविंद चौहान व एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह को एक शिकायती-पत्र दिया। बताया कि उसका परिवार के ही रामकुमार उर्फ रामू के साथ में प्लाट के संबंध में फौजदारी का मुकदमा चल रहा है, जिसके चलते रंजिश चली आ रही है। गत गुरुवार को शाम करीब चार बजे उसकी सात वर्षीय मासूम पुत्री अनिका बेरी के पेड़ के नीचे खेल रही थी।

आरोप है कि इसी दौरान रामकुमार उर्फ रामू ने रंजिशन जान लेने की नीयत से उसकी मासूम पुत्री पर अपना देशी नस्ल का पालतू कुत्ता छोड़ दिया। आरोपित के कुत्ते ने उसकी पुत्री को काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वे अपनी पुत्री को गंभीर हालत में तीतरवाड़ा चौकी पर लेकर पहुंचे, जहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बालिका का उपचार कराने को कहा। बाद में उसने अपनी पुत्री को उपचार के लिए शामली सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से चिकित्सकों ने गम्भीर हालत के चलते उसे मेरठ रेफर कर दिया।