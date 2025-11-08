रंजिश के चलते बालिका पर छोड़ दिया पालतू कुत्ता, गंभीर रूप से घायल... दिल्ली में चल रहा उपचार
कैराना के तीतरवाडा गांव में एक व्यक्ति ने रंजिश के चलते सात साल की बच्ची पर पालतू कुत्ता छोड़ दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्ची का इलाज दिल्ली के अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित के पिता ने थाना समाधान दिवस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी कुत्ते के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश जारी है।
संवाद सूत्र, जागरण, कैराना (शामली)। गांव तीतरवाड़ा में एक व्यक्ति ने रंजिश के चलते सात वर्षीय मासूम बालिका पर पालतू कुत्ता छोड़ दिया। कुत्ते के हमले में बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका दिल्ली के अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं, एसपी ने आरोपित कुत्ता स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए है।
शनिवार को क्षेत्र के गांव तीतरवाड़ा निवासी प्रदीप कुमार कोतवाली प्रांगण में आयोजित थाना समाधान दिवस में पहुंचा। जहां पर उसने थाना समाधान दिवस में उपस्थित डीएम अरविंद चौहान व एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह को एक शिकायती-पत्र दिया। बताया कि उसका परिवार के ही रामकुमार उर्फ रामू के साथ में प्लाट के संबंध में फौजदारी का मुकदमा चल रहा है, जिसके चलते रंजिश चली आ रही है। गत गुरुवार को शाम करीब चार बजे उसकी सात वर्षीय मासूम पुत्री अनिका बेरी के पेड़ के नीचे खेल रही थी।
आरोप है कि इसी दौरान रामकुमार उर्फ रामू ने रंजिशन जान लेने की नीयत से उसकी मासूम पुत्री पर अपना देशी नस्ल का पालतू कुत्ता छोड़ दिया। आरोपित के कुत्ते ने उसकी पुत्री को काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वे अपनी पुत्री को गंभीर हालत में तीतरवाड़ा चौकी पर लेकर पहुंचे, जहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बालिका का उपचार कराने को कहा। बाद में उसने अपनी पुत्री को उपचार के लिए शामली सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से चिकित्सकों ने गम्भीर हालत के चलते उसे मेरठ रेफर कर दिया।
मेरठ के बाद उसकी पुत्री को इलाज के लिए दिल्ली अस्पताल में भर्ती कराया गया। पत्र में बताया कि उसकी पुत्री की हालत अभी भी नाजुक बनी है। वहीं, एसपी ने आरोपी कुत्ता स्वामी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। उधर, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक समयपाल अत्री का कहना है कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपित की तलाश की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।