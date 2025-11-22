सरकारी अस्पताल में तैनात डाक्टर कर रहा था युवती संग डांस, वीडियो वायरल हुआ तो किया जवाब तलब
शामली के कांधला में सरकारी अस्पताल के चिकित्सक का युवती के साथ डांस वीडियो वायरल होने पर सीएमओ ने चिकित्सा अधीक्षक से जवाब तलब किया है। चिकित्सक वकार सिद्दीकी को इमरजेंसी ड्यूटी से हटा दिया गया है, और सरकारी आवास भी खाली करा दिया गया है। डॉक्टर सिद्दीकी ड्यूटी पर वापस आ गए हैं।
संवाद सूत्र, जागरण, कांधला (शामली)। कस्बे के सरकारी अस्पताल में तैनात चिकित्सक के बंद कमरे में युवती के साथ डांस करने के मामले में सीएमओ ने चिकित्सा अधीक्षक को जवाब देने के लिए बुलाया है। कस्बे के सरकारी अस्पताल में डाक्टर वकार सिद्दीकी दो साल के अनुबंध पर है।
चिकित्सा अधीक्षक ने उनकी इमरजेंसी में ड्यूटी लगा रखी थी। तीन दिन पहले डा. वकार सिद्दीकी का बंद कमरे में एक युवती के साथ डांस करने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। इसके बाद चिकित्सा अधीक्षक डाक्टर वीरेंद्र सिंह ने डा. वकार सिद्दीकी की इमरजेंसी से ड्यूटी हटा दी थी और सरकारी आवास भी खाली करा दिया था। अब मामले में सीएमओ ने चिकित्सा अधीक्षक डाक्टर वीरेंद्र सिंह को मामले की जानकारी करने के लिए बुलाया है। उधर, डाक्टर वकार सिद्दीकी ने शुक्रवार को कैराना से आकर ड्यूटी की।
