सरकारी अस्पताल में तैनात डाक्टर कर रहा था युवती संग डांस, वीडियो वायरल हुआ तो किया जवाब तलब

संवाद सूत्र, जागरण, कांधला (शामली)। कस्बे के सरकारी अस्पताल में तैनात चिकित्सक के बंद कमरे में युवती के साथ डांस करने के मामले में सीएमओ ने चिकित्सा अधीक्षक को जवाब देने के लिए बुलाया है। कस्बे के सरकारी अस्पताल में डाक्टर वकार सिद्दीकी दो साल के अनुबंध पर है।

चिकित्सा अधीक्षक ने उनकी इमरजेंसी में ड्यूटी लगा रखी थी। तीन दिन पहले डा. वकार सिद्दीकी का बंद कमरे में एक युवती के साथ डांस करने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। इसके बाद चिकित्सा अधीक्षक डाक्टर वीरेंद्र सिंह ने डा. वकार सिद्दीकी की इमरजेंसी से ड्यूटी हटा दी थी और सरकारी आवास भी खाली करा दिया था। अब मामले में सीएमओ ने चिकित्सा अधीक्षक डाक्टर वीरेंद्र सिंह को मामले की जानकारी करने के लिए बुलाया है। उधर, डाक्टर वकार सिद्दीकी ने शुक्रवार को कैराना से आकर ड्यूटी की।