Kartik Purnima 2025 : श्रद्धालुओं ने की पूजा-अर्चना, सुख-शांति व समृद्धि की कामना...भगवान भास्कर को अर्पित किया अर्घ्य

संवाद सूत्र, जागरण, कैराना (शामली)। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यूपी-हरियाणा बार्डर पर स्थित यमुना नदी पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। इस दौरान श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा-अर्चना कर स्नान किया और परिवार में सुख-शांति एवं समृद्धि की कामना की। वहीं, सुरक्षा के दृष्टिगत गोताखोर व पुलिस बल तैनात रहा।

बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा पर्व श्रद्धापूर्वक मनया गया। इस अवसर पर यूपी-हरियाणा बार्डर पर स्थित यमुना नदी पर दोनों प्रदेशों से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही श्रद्धालु यमुना नदी पर पहुंचने शुरू हो गए थे। जहां श्रद्धालुओं ने यमुना किनारे पर विशेष पूजा-अर्चना की तथा यमुना नदी में स्नान करते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। इसके साथ ही परिवार में सुख-शांति एवं समृद्धि की कामना की गई।

वहीं, ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा दिया गया। इसके अलावा यमुना किनारे पर लगे मेले में भी श्रद्धालुओं ने जमकर खरीदारी की। सबसे ज्यादा उत्साह महिलाओं व बच्चों में देखने को मिला। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत पीएसी के गोताखोर व प्राइवेट गोताखोर, स्वास्थ्य, राजस्व विभाग की टीम तैनात हैं।