नायब पर तसीलदार न्यायालय के वादों का निस्तारण का आरोप, निलंबित

जासं, शामली : नायब तहसीलदार रविंद्र कुमार ने तहसीलदार कोर्ट के कई मामलों का निस्तारण कर दिया, जबकि उनको यह अधिकारी नहीं था। एडीएम ने जब तहसील का निरीक्षण किया तो मामले का राज खुला। इसके बाद उन्होंने डीएम को पूरे प्रकरण से अवगत कराया। डीएम ने नायब तहसीलदार के खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेज दी। इस पर शासन ने नायब तहसीलदार को निलंबित कर दिया। उन्हें सहारनपुर मंडल आयुक्त कार्यालय से अटैच किया गया है।
करीब छह महीने पहले ऊन तहसील में तैनात तत्कालीन तहसीलदार मृदुला दुबे अवकाश पर चली गई थीं। डीएम ने तहसीलदार के पद पर नायब तहसीलदार रविंद्र कुमार को नामित किया था, लेकिन नायब तहसीलदार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत तहसीलदार न्यायालय में पंजीकृत वादों का निस्तारण आदेश पारित कर दिया। बताया गया कि सात-आठ फाइलों का निस्तारण किया गया है। कुछ समय पहले एडीएम के निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई थी, जिसके बाद एडीएम ने डीएम अरविंद कुमार चौहान को पूरे मामले की जानकारी दी थी। इसके बाद जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने पूरे प्रकरण की रिपोर्ट शासन को भेज दी थी। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव कंचन वर्मा ने सरकारी नियमावली के उल्लंघन पर नायब तहसीलदार रविंद्र कुमार को निलंबित करने का आदेश जारी किया। साथ ही उन्हें मंडलायुक्त कार्यालय सहारनपुर से संबद्ध कर दिया है।
इस संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जांच के दौरान अपना पक्ष रखूंगा।
-रविंद्र कुमार, नायब तहसीलदार
