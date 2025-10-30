सीएमओ कार्यालय का लिपिक मांग रहा था 25 हजार, पीड़ित ने कर दी शिकायत...एंटी करप्शन की टीम ने फिर किया यह सब

जागरण संवाददाता, शामली। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में तैनात लिपिक को एंटी करप्शन की टीम ने 25 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। टीम लिपिक को लेकर आदर्श मंडी थाने पहुंची और पूछताछ की। टीम की ओर से आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोपित मूल रूप से लखनऊ निवासी है और शामली सीएमओ कार्यालय में डेढ़ साल से तैनात है।

कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला काका नगर निवासी आशीष गर्ग के पिता सुरेंद्र कुमार गर्ग राजस्व विभाग में कार्यरत थे। इसी साल उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था और उपचार के दौरान मौत हो गई थी। मेडिकल का बिल दो लाख 98 हजार रुपये का था। आशीष ने बताया कि बिल को पास कराने के लिए सीएमओ कार्यालय का लिपिक 10 प्रतिशत की रिश्वत मांग रहा था। बातचीत के बाद 25 हजार रुपये में बात तय हो गई थी। इसके बाद आशीष गर्ग ने एंटी करप्शन टीम सहारनपुर से शिकायत कर दी। गुरुवार को सहारनपुर से एंटी करप्शन थाने की टीम निरीक्षक साबिर अली के नेतृत्व में शामली पूर्वी यमुना नहर पटरी पहुंची।