    सीएमओ कार्यालय का लिपिक मांग रहा था 25 हजार, पीड़ित ने कर दी शिकायत...एंटी करप्शन की टीम ने फिर किया यह सब

    By Akash Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 07:01 PM (IST)

    शामली में एंटी करप्शन टीम ने सीएमओ कार्यालय के एक लिपिक को 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। लिपिक पर आरोप है कि उसने मेडिकल बिल पास कराने के लिए रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता आशीष गर्ग ने एंटी करप्शन टीम को सूचना दी, जिसके बाद टीम ने लिपिक को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

    Hero Image

    शामली के सीएमओ कार्यालय से बाबू राकेश कुमार को रिश्वत लेने के मामले में थाने लेकर जाते एंटी करप्शन टीम के सदस्य। जागरण

    जागरण संवाददाता, शामली। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में तैनात लिपिक को एंटी करप्शन की टीम ने 25 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। टीम लिपिक को लेकर आदर्श मंडी थाने पहुंची और पूछताछ की। टीम की ओर से आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोपित मूल रूप से लखनऊ निवासी है और शामली सीएमओ कार्यालय में डेढ़ साल से तैनात है।
    कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला काका नगर निवासी आशीष गर्ग के पिता सुरेंद्र कुमार गर्ग राजस्व विभाग में कार्यरत थे। इसी साल उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था और उपचार के दौरान मौत हो गई थी। मेडिकल का बिल दो लाख 98 हजार रुपये का था। आशीष ने बताया कि बिल को पास कराने के लिए सीएमओ कार्यालय का लिपिक 10 प्रतिशत की रिश्वत मांग रहा था। बातचीत के बाद 25 हजार रुपये में बात तय हो गई थी। इसके बाद आशीष गर्ग ने एंटी करप्शन टीम सहारनपुर से शिकायत कर दी। गुरुवार को सहारनपुर से एंटी करप्शन थाने की टीम निरीक्षक साबिर अली के नेतृत्व में शामली पूर्वी यमुना नहर पटरी पहुंची।

    शिकायतकर्ता से 500-500 रुपये के नोट कुल 25 हजार लिए और उन सभी पर फिनोल फथेलिन पाउडर लगाकर दिया। इसके बाद उसने लिपिक को फोन कर बुलाया। जैसे ही आशीष गर्ग ने लिपिक राकेश कुमार को रुपये दिए, तभी एंटी करप्शन की टीम ने लिपिक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया और आदर्श मंडी थाने में ले गए। थाने में लिपिक से पूछताछ की गई। इस बीच जब लिपिक के हाथ धुलवाए गए तो पानी गुलाबी हो गया।

    इस संबंध में निरीक्षक साबिर अली की ओर से आदर्श मंडी थाना पुलिस को आरोपित लिपिक के खिलाफ तहरीर दी गई। थाना प्रभारी यशपाल सिंह ने बताया कि आरोपित ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह राकेश कुमार पुत्र प्यारे लाल निवासी सीतापुर रोड लखनऊ का निवासी है, और शामली सीएमओ कार्यालय में स्टोर कीपर के पद पर तैनात है। वर्तमान में वह वरिष्ठ सहायक का कार्य देख रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस प्रकरण में एंटी करप्शन के निरीक्षक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।