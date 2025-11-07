जिले की अब तक की सबसे बड़ी चोरी का राजफाश...गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करने के लिए युवक ने की चोरी
एक रसोइए ने अपनी प्रेमिका की इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक किन्नर के घर से लाखों की चोरी की। रसोईया किन्नर के घर में काम करता था और उसने वहां रखे पैसे की जानकारी होने पर चोरी की योजना बनाई। पुलिस ने रसोइए को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, शामली। किन्नर के आवास से पांच लाख नगदी समेत 61 लाख रुपये के जेवर चोरी होने की घटना का पुलिस ने राजफाश कर दिया है। पुलिस ने किन्नर के रसोइये को गिरफ्तार किया और शत प्रतिशत माल बरामद किया। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि उसने अपनी प्रेमिका के शौक पूरे करने के लिए चोरी की घटना को अंजाम दिया था। शामली पुलिस की ओर से जिला बनने के बाद यह सबसे बड़ी रिकवरी है।
पुलिस लाइन में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान एसपी एनपी सिंह ने बताया कि 20 अक्टूबर को कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला गोशाला रोड पर अजीम किन्नर के आवास से पांच लाख रुपये की नगदी समेत लाखों के जेवरात चोरी हो गए थे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही थी। शुक्रवार को पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम गौरव पुत्र राजपाल निवासी गांव बंदरजुड्डा देवबंद सहारनपुर बताया।
एसपी ने बताया कि आरोपित चार महीने से अजीम किन्नर के आवास पर ही रहता था और खाना बनाने का कार्य करता था। पूछताछ में बताया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करने के लिए चोरी की थी। कुछ दिनों बाद चोरी का माल बेचकर वह गर्लफ्रेंड को बताने वाला था। आरोपित से पांच सोने के बिस्किट, चार सोने की चेन, दो कड़े समेत 38 तोला सोने से बने जेवरात, पांच लाख नगद बरामद किए गए हैं। एसपी ने बताया कि बरामद माल की कीमत 61 लाख रुपये है। एसपी ने थाना प्रभारी सचिन शर्मा और उनकी टीम को 20 हजार रुपये का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की।
दो साल पहले भी किन्नर के आवास में हुई थी चोरी
दो साल पहले तीन दिसंबर 2023 में भी अजीम किन्नर के आवास में लाखों रुपये का सामान चोरी हुआ था, हालांकि इस घटना का अभी तक राजफाश नहीं हुआ है, लेकिन अब 17 दिन पहले हुई घटना का पुलिस ने राजफाश कर दिया है।
प्रेमिका नहीं, दोस्त के लिए की होगी चोरी
अजीम किन्नर ने बताया कि उनके यहां गौरव चार महीने से रहता था, और रसोइया है। देवबंद निवासी एक युवक से उसकी गहरी दोस्ती है, जिससे वह दिनभर बातचीत किया करता था। उन्हें शक है कि आरोपित ने उसको खुश रखने के लिए ही चोरी की घटना को अंजाम दिया था।
