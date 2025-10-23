Shamli News : हत्या के मामले में बीएसएफ का सिपाही गिरफ्तार, अन्य की तलाश

संवाद सूत्र, जागरण, झिंझाना (शामली)। झिंझाना थानाक्षेत्र के गांव वेदखेड़ी के मुख्य रास्ते में मिट्टी पड़ी होने के कारण बुधवार रात दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। बीच-बचाव में आए गांव के ही एक व्यक्ति के सिर में कार सवारों ने लोहे के टुकड़े से वार कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी।

मामला दो समुदाय के बीच का होने के चलते एसपी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे थे। पुलिस ने रात में ही मुकदमा दर्ज कर आरोपित बीएसएफ के सिपाही अजीत को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। गुरुवार सुबह पुलिस की मौजूदगी में शव को सिपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। इस दौरान ड्रोन से भी गांव में निगरानी की गई।

गांव निवासी इरफान के घर से बाहर सड़क पर मिट्टी पड़ी है। बुधवार रात करीब नौ बजे गांव निवासी विकास गाड़ी लेकर आया और मिट्टी हटाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। इस बीच विकास ने अपने अन्य साथियों को भी बुला लिया। दोनों पक्षों के बीच मारपीट होने लगी।

बीच-बचाव करने आए 40 वर्षीय इदरीश पर विकास पक्ष के अजीत ने लोहे के टुकड़े से हमला कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्वजन अस्पताल लेकर जाने लगे, तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी।

शव घर पहुंचा तो लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया था।

दोनों पक्षों में तनाव फैल गया था। आधी रात में एसपी एनपी सिंह गांव पहुंचे और पीड़ित पक्ष से बातचीत की। रातभर गांव में पीएसी तैनात रही। रात में ही पुलिस ने तहरीर के आधार पर चार नामजद विकास, अजीत, सुमित और जोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। अजीत और सुमित भाई हैं।

अजीत बीएसएफ की 175 बटालियन में सिपाही है। वर्तमान में उसकी तैनाती जम्मू-कश्मीर के बारामूला में है। गुरुवार को पुलिस ने अजीत को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से लोहे का टुकड़ा भी बरामद कर लिया था। थाना प्रभारी वीरेंद्र कसाना ने बताया कि अजीत दीपावली के लिए 15 दिन की छुट्टी लेकर गांव आया था। शव पोस्टमार्टम से आने के बाद पुलिस-पीएसी की मौजूदगी में सिपुद-ए-खाक किया गया।