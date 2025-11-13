Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सरकार ने जमीन ले ली, निर्माण शुरू करा दिया...मुआवजा दिया नहीं, अब खड़ा हो गया हंगामा और रोकना पड़ा निर्माण

    By Abhishek Kaushik Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 03:09 PM (IST)

    थाना भवन के तितारसी गांव में कृष्णा नदी पर बन रहे पुल का निर्माण किसानों द्वारा मुआवजा न मिलने के कारण रोक दिया गया। किसानों का आरोप है कि पुल निर्माण के लिए उनकी जमीन ली गई, लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया और मुआवजा मिलने तक काम नहीं होने देने की चेतावनी दी। लोक निर्माण विभाग ने जल्द मुआवजा देने का आश्वासन दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कृष्णा नदी पर चल रहे निर्माण कार्य को रुकवाकर विरोध जताते किसान। सौ. स्वयं

    संवाद सूत्र, जागरण थानाभवन (शामली)। थानाभवन क्षेत्र के गांव तितारसी में कृष्णा नदी पर पुराने पुल के बराबर एक नए पुल का निर्माण कई महीनों से तेजी से चल रहा है। पुल के पिलर तक खड़े हो चुके हैं, लेकिन अब यह काम अचानक रुक गया है। वजह यह है कि जिन किसानों की भूमि पुल निर्माण के लिए ली गई थी, उन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला है। किसानों में इसे लेकर नाराजगी है और उन्होंने बुधवार को मौके पर पहुंचकर हंगामा खड़ा कर निर्माण कार्य रुकवा दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    किसान मांगे राम, बाबू राम, सोमपाल, जगराम सिंह, सतीश कुमार, मोनू कुमार, शक्ति व विशाल आदि ने कहा कि उनकी जमीन खसरा नंबर 1695 और 1485 पर स्थित है। पुल का निर्माण शुरू हो गया है, लेकिन मुआवजे का पता नहीं है। इस संबंध में अधिकारियों के चक्कर लगाते-लगाते थक गए हैं, लेकिन न कोई सुनवाई हुई न मुआवजा मिला। सरकार ने हमारी जमीन तो ले ली, लेकिन बदले में हमें कुछ नहीं दिया। जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, तब तक पुल का निर्माण नहीं होने देंगे।

    ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार राजस्व विभाग, तहसील और निर्माण एजेंसी के अधिकारियों से अपनी समस्या रखी, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला, अमल नहीं हुआ। किसानों का आरोप है कि उनकी जमीन सरकार ने अधिग्रहित कर ली और अब अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। स्थानीय निवासी आशीष, कमल, विनोद, रोहित आदि का कहना है कि पुल निर्माण रुकने से आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन किसानों की नाराजगी जायज है।

    प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो मामला और बढ़ सकता है। किसानों ने मांग की कि तुरंत मुआवजा राशि का भुगतान किया जाए। जमीन अधिग्रहण से संबंधित कागजी प्रक्रिया पारदर्शी की जाए। उप खंड अधिकारी लोक निर्माण विभाग रमेश कुमार का कहना है किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, इस समस्या की जानकारी मिली है। जल्द ही किसानों को मुआवजा दिलवा कर काम शुरू कर जाएगा।