यूपी में एक दिसंबर से लागू होगी बिजली बिल राहत योजना, एसई ने पैदल घूमकर लोगों को बताए फायदे

संवाद सूत्र, कैराना। ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता ने कैराना में पैदल भ्रमण करके उपभोक्ताओं से आगामी एक दिसंबर से लागू होने जा रही बिजली बिल राहत योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने उपभोक्ताओं को प्री-पेड स्मार्ट मीटर से रिचार्ज करने के तौर-तरीकों से भी अवगत कराया।



मंगलवार को अधीक्षण अभियंता शामली वीरेंद्र सिंह कैराना पहुंचे, जहां पर उन्होंने विभाग की स्थानीय टीम के साथ कस्बे के मुख्य पानीपत-शामली मार्ग पर स्थित मुहल्ला आलकलां व दरबार खुर्द का पैदल भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने उपभोक्ताओं से संवाद करते हुए आगामी एक दिसंबर से लागू होने जा रही बिजली बिल राहत योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसई ने कहा कि विभाग के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि बकायेदारों को शत-प्रतिशत सरचार्ज माफी के साथ-साथ मूलधन में भी 25 फीसदी की छूट प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि योजना तीन चरणों में लागू होगी, जिसमें पहला चरण एक दिसंबर से 31 दिसम्बर 2025, द्वितीय चरण एक जनवरी से 31 जनवरी 2026 तथा तृतीय चरण एक फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा।