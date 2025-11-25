यूपी में एक दिसंबर से लागू होगी बिजली बिल राहत योजना, एसई ने पैदल घूमकर लोगों को बताए फायदे
कैराना में, ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता ने उपभोक्ताओं को बिजली बिल राहत योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया कि बकायादारों को सरचार्ज में पूरी माफी और मूलधन में 25% की छूट मिलेगी। यह योजना तीन चरणों में लागू होगी, जिसमें किश्तों में भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है। उपभोक्ताओं को प्री-पेड स्मार्ट मीटर रिचार्ज करने के तरीके भी बताए गए।
संवाद सूत्र, कैराना। ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता ने कैराना में पैदल भ्रमण करके उपभोक्ताओं से आगामी एक दिसंबर से लागू होने जा रही बिजली बिल राहत योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने उपभोक्ताओं को प्री-पेड स्मार्ट मीटर से रिचार्ज करने के तौर-तरीकों से भी अवगत कराया।
मंगलवार को अधीक्षण अभियंता शामली वीरेंद्र सिंह कैराना पहुंचे, जहां पर उन्होंने विभाग की स्थानीय टीम के साथ कस्बे के मुख्य पानीपत-शामली मार्ग पर स्थित मुहल्ला आलकलां व दरबार खुर्द का पैदल भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने उपभोक्ताओं से संवाद करते हुए आगामी एक दिसंबर से लागू होने जा रही बिजली बिल राहत योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।
एसई ने कहा कि विभाग के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि बकायेदारों को शत-प्रतिशत सरचार्ज माफी के साथ-साथ मूलधन में भी 25 फीसदी की छूट प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि योजना तीन चरणों में लागू होगी, जिसमें पहला चरण एक दिसंबर से 31 दिसम्बर 2025, द्वितीय चरण एक जनवरी से 31 जनवरी 2026 तथा तृतीय चरण एक फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा।
प्रत्येक चरण में एकमुश्त व किश्तों के भुगतान के लिए अलग-अलग व्यवस्था की गई है। वहीं, एसई ने उपभोक्ताओं को प्री-पेड स्मार्ट मीटर के रिचार्ज करने के तरीके के बारे में भी जानकारी दी। इस अवसर पर एक्सईएन फोर्थ जयप्रकाश, एसडीओ कैराना अमित गुप्ता, अवर अभियंता अजय शर्मा तथा संविदाकर्मी कंवर अली, इकबाल, फारुख, रिजवान, शमशेर, सादिक आदि मौजूद रहे।
