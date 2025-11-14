आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए नई सुविधा शुरू, योजना से जुड़े पांच अस्पतालों में एक कॉल पर बुक होगी ओपीडी
शामली में आयुष्मान योजना के तहत अब लाभार्थियों को ओपीडी बुकिंग के लिए अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। वे आयुष्मान संपर्क केंद्र के नंबर 180018004444 पर कॉल करके अपनी पसंद के अस्पताल में अपाइंटमेंट बुक कर सकते हैं। पहले चरण में जिले के पांच अस्पतालों को इस सेवा के लिए चुना गया है, जिससे मरीजों को सुविधा मिलेगी।
जागरण संवाददाता, शामली। अब आयुष्मान योजना के तहत आने वाले अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों को जाकर नाम लिखवाने की जरूरत नहीं। उनकी ओपीडी एक काल पर ही बुक की जाएगी।
शुक्रवार को सीएमओ डा. अनिल कुमार ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए चिकित्सालय अपाइंटमेंट सेवा की शुरूआत की गई है। यह सेवा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कल सेंटर (आयुष्मान संपर्क) के माध्यम से उपलब्ध है।
इस सेवा का उद्देश्य लाभार्थियों को सूचीबद्ध चिकित्सालयों के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा चिकित्सालय अपाइंटमेंट की सुविधा प्रदान किया जाना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य में ओपीडी सेवाएं शामिल नहीं है, लेकिन परामर्श शुल्क लाभार्थियों को स्वयं वहन करना होता है।
इस नवनिर्मित सेवा के माध्यम से कोई भी आयुष्मान लाभार्थी कॉल सेंटर नंबर 180018004444 पर कल कर अपनी पसंद के आयुष्मान योजना वाले अस्पताल में अपाइंटमेंट बुक कर सकता है। सीएमओ ने बताया कि जिले में प्रथम चरण में आयुष्मान अस्पताल झिंझाना, गंगा अमृत मल्टीस्पेस्लिटी अस्पताल शामली, ग्लोबल शांति केयर अस्पताल शामली, आरोग्यम अस्पताल शामली एवं गेटवेल हस्पिटल एवं अल्ट्रासाउंड प्राइवेट लिमिटेड शामली को अपाइंटमेंट सेवाओं के लिए चयनित किया गया है।
