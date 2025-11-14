आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए नई सुविधा शुरू, योजना से जुड़े पांच अस्पतालों में एक कॉल पर बुक होगी ओपीडी

जागरण संवाददाता, शामली। अब आयुष्मान योजना के तहत आने वाले अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों को जाकर नाम लिखवाने की जरूरत नहीं। उनकी ओपीडी एक काल पर ही बुक की जाएगी। शुक्रवार को सीएमओ डा. अनिल कुमार ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए चिकित्सालय अपाइंटमेंट सेवा की शुरूआत की गई है। यह सेवा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कल सेंटर (आयुष्मान संपर्क) के माध्यम से उपलब्ध है।

इस सेवा का उद्देश्य लाभार्थियों को सूचीबद्ध चिकित्सालयों के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा चिकित्सालय अपाइंटमेंट की सुविधा प्रदान किया जाना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य में ओपीडी सेवाएं शामिल नहीं है, लेकिन परामर्श शुल्क लाभार्थियों को स्वयं वहन करना होता है।