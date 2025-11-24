Language
    अयोध्या में ध्वजारोहण को लेकर वेस्ट यूपी में भी हाई अलर्ट, धार्मिक स्थलों पर फोर्स तैनात

    By Akash Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 08:08 PM (IST)

    अयोध्या में श्रीराम मंदिर में स्वर्ण शिखर ध्वजारोहण को लेकर शामली जिले में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। धार्मिक स्थलों और चौराहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पीएसी तैनात है। पुलिस अधीक्षक ने पैदल मार्च किया और सभी थाना प्रभारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। हरियाणा सीमा पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है।

    Hero Image

    शामली के कैराना रोड पर सुरक्षा को लेकर पैदल मार्च करते सीओ अमरदीप मौर्य कोतवाली प्रभारी सचिन शर्मा व पुलिस फोर्स। जागरण


    जागरण संवाददाता, शामली। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में स्वर्ण शिखर ध्वजारोहण को लेकर जिले में हाई अलर्ट घोषित किया गया। प्रमुख धार्मिक स्थलों और चौक-चौराहों पर पीएसी को तैनात किया गया। एसपी ने भी पैदल मार्च किया। सभी थाना प्रभारियों को अलर्ट किया गया है।

    मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर में ध्वजारोहण करेंगे। अयोध्या में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर प्रदेश शासन भी पूरी तरह अलर्ट है। शासन के निर्देश पर शामली जनपद पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है। एसपी एनपी सिंह ने जनपद में जगह-जगह पुलिसकर्मियों की तैनाती के निर्देश दिए हैं, शहर के संवेदनशील व अतिसंवेदनशील स्थानों पर भी कडी चौकसी के अलावा पीएसी की तैनाती के भी आदेश दिए गए हैंं।

    एसपी ने असामाजिक तत्वों व माहौल खराब करने वालों पर भी कडी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, साथ ही बाजारों, मुख्य मार्गों, चौराहों व मिश्रित इलाकां पर भी कडी नजर की हिदायत दी। सोमवार को एसपी एनपी सिंह, सीओ सिटी अमरदीप मौर्य और शहर कोतवाल सचिन शर्मा के नेतृत्व में पुलिस द्वारा शामली जिला मुख्यालय पर फोर्स के साथ पैदल मार्च किया।

    पैदल मार्च शामली कोतवाली से शुरू होकर हनुमान धाम, वीवी इंटर कालेज रोड, फव्वारा चौक, विजय चौक, अजंता चौक, गुलजारी वाला मंदिर, बलभद्र मंदिर, बुढ़ाना रोड से होकर वापस शामली कोतवाली पर आकर संपन्न हुआ। एसपी ने बताया कि हरियाणा सीमा पर नाकाबंदी कर प्रत्येक वाहन की चेकिंग की जा रही है।

    इसके अलावा ड्रोन से भी संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी रखी जा रही है। एसपी ने बताया कि सभी थाना प्रभारियों को क्षेत्र में अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। प्रमुख धार्मिक स्थलों के आसपास भी फोर्स को तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले को चार जोन और 15 सेक्टर में विभाजित किया गया है। सभी सीओ को भी थाना प्रभारियों के साथ क्षेत्र में गश्त करने के निर्देश दिए गए।