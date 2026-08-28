'कान खोलकर सुन ले, मैं वेस्ट यूपी से हूं और सोनीपत में रहता हूं...' हत्या के बाद सिंगर अंकित बालियान के वीडियो वायरल 

जागरण संवाददाता, शामली। हत्या के बाद सिंगर अंकित बालियान के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनमें वह कुछ लोगों को खुली चुनौती दे रहे हैं।

हरियाणा में नौ साल से अधिक समय तक रहकर बड़ा नाम बन चुके सिंगर अंकित बालियान ने ऐसे ही सोनीपत में जाना बंद नहीं किया था। उनकी हत्या के बाद उनसे जुड़े कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वह अपने विपक्षी को खुली चुनौती भी दे रहे हैं।पुलिस की प्रारंभि‍क जांच में यह भी आया है कि उनका किसी से हरियाणा में विवाद चल रहा था। यह विवाद किसी सिंगर से है या किसी गैंग के सदस्य से, यह आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद ही स्पष्ट होगा।

गुरुवार को उनसे जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें अंकित बालियान बोल रहे है कि 'बहुत दिन हो गए सुनते-सुनते...चुप बैठे रहने का मतलब यह नहीं कि मैंने कोई गलती की है। जो बार-बार अंकित बालियान-अंकित बालियान नाम ले रहे हैं, कान खोलकर सुन लें। मैं वेस्ट यूपी से हूं और सोनीपत में रहता हूं, तेरे से जो उखड़ता है उखाड़ ले।'

वीडियो में वे आगे यह भी कहते हैं कि 'उन्होंने किसी का छीनकर या मुफ्त में पहचान नहीं बनाई है, बल्कि दिन-रात मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं।' अंत में वे चेतावनी भरे अंदाज में कहते हैं कि 'आगे से उनका नाम सोच-समझकर और ध्यान से लिया जाए।'

पुलिस की शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि यह वीडियो किसी गायक या विरोधी गुट से हुए विवाद के दौरान बनाया गया था। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि अंकित ने यह वीडियो किसके लिए जारी किया था और क्या इसी जुबानी जंग ने बाद में खूनी रंजिश का रूप ले लिया। फोरेंसिक टीम और एसटीएफ वायरल वीडियो के आधार पर संदिग्धों के संपर्कों को खंगाल रही है, ताकि हत्यारोपित और इसके पीछे के मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके।