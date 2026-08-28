अंकित बालियान हत्याकांड: लारेंस बिश्नोई से जुड़े छह ग्रुपों पर पुलिस की नजर, 200 गुर्गों का कनेक्शन खंगाल रही STF

आकाश शर्मा, शामली। हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड ने दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा में आपराधिक गिरोहों के बीच जारी पुरानी रंजिश और गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी और टिल्लू ताजपुरिया की दुश्मनी के काले इतिहास की यादें ताजा कर दी हैं।

अभी तक जो गैंग हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब पुलिस को शक है कि उनमें से ही किसी ने यह घटना की है। पुलिस हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एनसीआर में संचालित पांच कुख्यात गैंग जो लारेंस बिश्नोई ग्रुप और उसके विपक्षी ग्रुप के इशारे पर कार्य करते है, उनकी जांच कर रही है। उनके शूटरों का इतिहास खंगाला जा रहा है।

वहीं, एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने कहा कि गोगी समेत अन्य सभी गैंग पर नजर है। ऐसे किसी भी गैंग को यूपी में पनपने नहीं देंगे, जो शामली जैसी घटना को दोहरा सके। हम इस घटना को यूपी के लिए चुनौती मानते हुए कार्य कर रहे हैं, और जल्द ही इसका राजफाश करेंगे।

इंटरनेट मीडिया पर गोगी गैंग द्वारा हत्या की जिम्मेदारी लेने संबंधी मैसेज के सामने आते ही उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई हैं। हरियाणा के जितेंद्र गोगी की दिल्ली के रोहिणी में गैंगवार में हत्या कर दी गई थी। इसके बाद गैंग को भाेलू संभाल रहा था।