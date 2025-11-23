Language
    युवक का एके-47 के साथ वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने पकड़ा तो खुली पोल...यूं बना था वीडियो

    By Akash Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 07:32 PM (IST)

    एक युवक का एके-47 के साथ वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि वीडियो एआइ से बनाया गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    एक युवक का एके-47 के साथ वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, शामली। एक युवक का एके-47 के साथ वीडियो प्रसारित हुआ तो आनन-फानन में पुलिस ने भी तलाश शुरू कर दी। युवक को हिरासत में लेकर एके-47 के बारे में जानकारी की तो युवक ने बताया कि यह कोई असली एके-47 नहीं, यह एआइ से वीडियो बनाया गया था। पुलिस ने युवक का शांतिभंग में चालान कर दिया। साथ ही भविष्य में ऐसी वीडियो न बनाने की हिदायत दी गई।
    शनिवार को झिंझाना क्षेत्र निवासी एक युवक का एके-47 हथियार के साथ वीडियो प्रसारित हुआ। वीडियो प्रसारित होने के बाद पुलिस ने वीडियो पर संज्ञान लिया और युवक की तलाश शुरू की। थाना प्रभारी ने बताया कि युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में युवक ने अपना नाम सुमित बताया। युवक से एके-47 के संबंध में जानकारी की गई तो युवक ने बताया कि यह कोई असली हथियार नहीं है, बल्कि उसने एआइ के माध्यम से एके-47 के साथ वीडियो बनाया था। पुलिस ने युवक का शांतिभंग में चालान कर दिया। साथ ही भविष्य में ऐसी वीडियो न बनाने की कड़ी हिदायत दी गई।

