    शामली में हाईवे पर रेस्टोरेंट के बाहर खड़े डीसीएम में घुसी कार, चार दोस्तों की मौत

    By Raj Kumar SharmaEdited By: Jagran News Network
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 02:21 AM (IST)

    रात करीब 12 बजे कार बुटराड़ा फ्लाईओवर पार करने के बाद एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े डीसीएम में घुस गई।

    - सोनीपत के बरोदा गांव से चारों युवक जा रहे थे हरिद्वार

    - कार के नंबर के आधार पर दी गई स्वजन को सूचना

    जासं, शामली : हरियाणा में सोनीपत जिले के बरोदा गांव से हरिद्वार जा रही तेज रफ्तार कार शामली में बाबरी थाना क्षेत्र में पानीपत-खटीमा हाईवे पर शुक्रवार देर रात रेस्टोरेंट के बाहर खड़े डीसीएम में घुस गई। हादसे में चार दोस्तों की मौत हो गई। पुलिस ने कार के नंबर के आधार पर स्वजन को सूचना दी।

    बरोदा निवासी साहिल अपने तीन दोस्तों के साथ हरियाणा से पानीपत-खटीमा हाईवे होते हुए कार से हरिद्वार जा रहा था। रात करीब 12 बजे कार बुटराड़ा फ्लाईओवर पार करने के बाद एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े डीसीएम में घुस गई। बताया जाता है कि उस समय कार की रफ्तार काफी तेज थी। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार में फंसे चारों युवकों को गंभीर हालत में बाहर निकाला और जिला अस्पताल ले गई जहां चिकित्सकों ने चारों को मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी राहुल सिसौदिया ने कार के नंबर के आधार पर स्वजन से संपर्क कर हादसे की सूचना दी। फिलहाल कार मालिक के पुत्र साहिल की पहचान हुई है। स्वजन गांव से शामली के लिए रवाना हो गए। हादसे के बाद डीसीएम चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने चारों के शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए। हादसा इतना वीभत्स था कि डीसीएम के पहिए भी कार से चिपक गए।