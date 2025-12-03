Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैराना में पड़ा मिला युवक का गोली लगा शव... पास ही पड़ा था 315 बोर का तमंचा

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 12:57 PM (IST)

    कैराना में एक युवक का गोली लगा शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव के पास ही एक तमंचा भी बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    कैराना के भूरा-बराला रजवाहे के निकट घटना स्थल पर जुटी भीड़। जागरण

    संवाद सूत्र जागरण कैराना (शामली)। कैराना के भूरा-बराला रजवाहे के निकट खेत में गोली लगा खून से लथपथ युवक शव पड़ा मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव के पास से एक तीन सौ पंद्रह बोर का तमंचा बरामद किया। वहीं, फॉरेंसिक लैब की टीम ने मौके पर पहुंचकर सेंपल लिए। एएसपी, सीओ भारी पुलिस फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर जांच कार्रवाई शुरू कर दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैराना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत भूरा-बराला रजवाहे की पटरी के पास भूरा निवासी पवन शर्मा किसान के ईख में एक युवक का गोली लगा शव खून से लथपथ पड़ा मिला, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कोतवाली प्रभारी समयपाल अत्री पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पुलिस जांच में शव के पास एक 315 बोर का तमंचा मिला। वहीं, फारेंसिक लैब की टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर आसपास के सैंपल लिए।

    सूचना मिलने पर एएसपी सुमित शुक्ला व सीओ हेमंत कुमार ने घटना स्थल का जांच कर कार्रवाई शुरू कर दी। एएसपी ने कोतवाली पुलिस जल्द सभी बिंदुओं की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कोतवाली प्रभारी समयपाल अत्री ने बताया कि शव की शिनाख्त हरियाणा के जनपद पानीपत गांव राणा माजरा निवासी तीस वर्षीय परवेज पुत्र हाशिम के रूप में हुई हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया हैं। पुलिस सभी बिंदुओं की जांच कार्रवाई में जुटी हैं।