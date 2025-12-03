कैराना में पड़ा मिला युवक का गोली लगा शव... पास ही पड़ा था 315 बोर का तमंचा
कैराना में एक युवक का गोली लगा शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव के पास ही एक तमंचा भी बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर ...और पढ़ें
संवाद सूत्र जागरण कैराना (शामली)। कैराना के भूरा-बराला रजवाहे के निकट खेत में गोली लगा खून से लथपथ युवक शव पड़ा मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव के पास से एक तीन सौ पंद्रह बोर का तमंचा बरामद किया। वहीं, फॉरेंसिक लैब की टीम ने मौके पर पहुंचकर सेंपल लिए। एएसपी, सीओ भारी पुलिस फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर जांच कार्रवाई शुरू कर दी।
कैराना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत भूरा-बराला रजवाहे की पटरी के पास भूरा निवासी पवन शर्मा किसान के ईख में एक युवक का गोली लगा शव खून से लथपथ पड़ा मिला, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कोतवाली प्रभारी समयपाल अत्री पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पुलिस जांच में शव के पास एक 315 बोर का तमंचा मिला। वहीं, फारेंसिक लैब की टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर आसपास के सैंपल लिए।
सूचना मिलने पर एएसपी सुमित शुक्ला व सीओ हेमंत कुमार ने घटना स्थल का जांच कर कार्रवाई शुरू कर दी। एएसपी ने कोतवाली पुलिस जल्द सभी बिंदुओं की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कोतवाली प्रभारी समयपाल अत्री ने बताया कि शव की शिनाख्त हरियाणा के जनपद पानीपत गांव राणा माजरा निवासी तीस वर्षीय परवेज पुत्र हाशिम के रूप में हुई हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया हैं। पुलिस सभी बिंदुओं की जांच कार्रवाई में जुटी हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।