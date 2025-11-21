लोन के नाम पर 12 महिलाओं से 20 लाख की ठगी, आरोपित परिवार समेत फरार

शामली के मोहल्ला दयानंद नगर निवासी महिला बबली ने बताया कि दो साल पहले उन्होंने 800 रुपये मासिक किश्त वाला लोन लिया था। लोन पूरा होने पर उन्हें फिर से लोन लेने का आफर मिला, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। अब पता चला कि उनके नाम पर 2800 रुपये मासिक किश्त वाला लोन चल रहा है। एजेंट घर आकर सामान उठाने की धमकी देते हैं और अभद्रता करते हैं। लगभग 13-14 महिलाओं के नाम पर ऐसे ही फर्जी लोन निकलने की जानकारी सामने आई है। एक अन्य पीड़िता वर्षा ने बताया कि समूह संचालिका ने 12 से अधिक महिलाओं के नाम से लोन निकाले और अब फरार हो गई है, जबकि एजेंट महिलाओं से किश्त वसूल रहे हैं। वार्ड सभासद अनिल उपाध्याय ने बताया कि फर्जीवाड़ा संचालिका और बैंक-फाइनेंस एजेंटों की मिलीभगत से हुआ है, क्योंकि नियम के अनुसार एक लोन पूरा नहीं होने पर दूसरा लोन नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि शामली कोतवाली में शिकायत दी गई है और पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई कर रही है। फर्जीवाड़े में एजेंटों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। वहीं, बताया गया कि समूह संचालिका चार दिन पहले अपने परिवार के साथ शामली से कही चली गई है और न ही कोई संपर्क हो रहा है। थाना प्रभारी सचिन शर्मा ने बताया कि इस प्रकरण में तहरीर मिली है। जांच शुरू कर दी गई। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।