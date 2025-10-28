नाम टेंपो का संचालन, काम कार्ड बदलकर ठगी करना... कई जनपदों में 20 से अधिक मामले हैं दर्ज

संवाद सूत्र, जागरण, जलालाबाद (शामली)। चार राज्यों में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित टेंपो चलाने की आड़ में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी किया करते थे। आरोपित से पुलिस ने 79 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। आरोपित पूर्व में भी चार बार जेल भी जा चुका है। आरोपित के खिलाफ सहारनपुर, शामली, उत्तराखंड में 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।

सोमवार को पुलिस लाइन में आयोजित प्रेसवार्ता में एएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि रविवार रात जलालाबाद देहात में गंगोह मार्ग पर अहमदपुर रेलवे फाटक के निकट चौकी प्रभारी पवन कुमार के नेतृत्व में टीम चेकिंग कर रही थी। इस दौरान दो युवक संदिग्ध लगे। चौकी प्रभारी ने रोकने का प्रयास किया तो आरोपित भागने लगे। इस पर पुलिस ने पीछा करते हुए एक युवक को दबोच लिया, जबकि दूसरा युवक फरार होने में सफल रहा है।

पकड़े गए युवक की तलाशी लिए जाने पर एटीएम कार्ड बरामद हुए, जिनकी संख्या 79 थी। युवक ने अपना नाम पंकज पुत्र समय सिंह निवासी गलीरा चौक 100 फुटा रोड निवासी सहारनपुर बताया। फरार होने वाले दूसरे साथी का नाम काका पुत्र रामकुमार निवासी गलीरा चौक है। पंकज ने बताया कि कई सालों से उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी के सहारनपुर, शामली, हरियाणा के कई जिलों में जनपदों में एटीएम पर जाकर खाताधारकों के धोखाधड़ी से एटीएम कार्ड बदलकर उनके खातों से रकम साफ कर रहे हैं। उत्तराखंड, सहारनपुर, जनपद शामली में थाना भवन, कांधला, कोतवाली शामली में 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। हिरासत में लिए पंकज ने जलालाबाद पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में कस्बे के मुहल्ला रामरतन मंडी निवासी विपिन पाल के एक महीना पहले एटीएम कार्ड बदलकर खाते से 52 हजार की रकम साफ करना स्वीकार किया है। विपिन पाल का एटीएम कार्ड आरोपित पंकज से पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस फरार होने वाले काका की तलाश करने में दबिश दे रही है।

टेंपो चलाने की आड़ में करते थे घटना : चौकी प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि आरोपित टेंपो चलाने की आड़ में घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। आरोपितों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि साल 2020 में उन्होंने घटना की शुरूआत की थी। अभी तक चार बार जेल जा चुके है।