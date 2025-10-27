Language
    शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज के टॉयलेट में मह‍िला तीमारदार से दुष्‍कर्म, दवा दिलाने के बहाने ले गया था सफाईकर्मी

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 07:25 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज) के अस्पताल में सोमवार को शर्मसार करने वाली वारदात हुई। रिश्तेदार की देखरेख के लिए रुकी महिला तीमारदार की तबीयत बिगड़ी तो आउटसोर्सिंग सफाईकर्मी जयशंकर हैवान बन गया। वह डॉक्टर से दवा दिलाने के बहाने महिला को तीसरी मंजिल पर ले गया। वहां स्टाफ शौचालय में खींचकर दुष्कर्म किया। आरोपित को गिरफ्तार कर लिया, लेकि‍न वारदात ने दर्जनों मरीजों-तीमारदार की मौजूदगी वाले मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा पर प्रश्न चिह्न खड़े कर दिए। प्राचार्य यह कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि आरोपित की सेवा समाप्त करने के लिए पत्र लिखा है।

    यूरिन इंफेक्शन के कारण एक ग्रामीण को तीन दिन पहले मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके ममेरे भाई रविवार रात देखरेख के लिए अपनी पत्नी को छोड़ गए थे। महिला के अनुसार, रात को वह ठेके पर शराब पीने गई थी। वहां बेहोश हो जाने पर पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। सोमवार सुबह सात बजे होश आने पर पूर्व परिचित सफाईकर्मी जयशंकर मिला। नशे के कारण तबीयत बिगड़ने की उसे जानकारी दी तो आश्वासन दिया कि डॉक्टर को दिखा देते हैं। इसी बहाने वह तीसरी मंजिल पर मेडिसन वार्ड की ओर ले गया। वह बात करते हुए स्टाफ शौचालय के पास रुक गया।

    इसके बाद अचानक शौचालय में खींचकर दुष्कर्म किया। उसके चंगुल से बमुश्किल छूटकर परिसर में बनी पुलिस चौकी पहुंचकर घटनाक्रम बताया। महिला के अनुसार, आरोपित को पता था कि तीसरी मंजिल पर आवागमन कम होता है। सुबह को कर्मचारी अपने वार्डों में थे। शौचालय के पास सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा था।

    इंस्पेक्टर अश्वनी सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह अस्पताल प्रशासन ने सूचना दी कि महिला बेड पर नहीं है। कुछ देर बाद वह खुद ही चौकी पहुंची और दुष्कर्म की जानकारी दी। आरोपित को गिरफ्तार कर दुष्कर्म, धमकाने की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

    प्राचार्य राजेश कुमार का कहना है कि मेडिकल कॉलेज परिसर व वार्डों में सीसीटीवी से निगरानी होती है। निजता का उल्लंघन न हो इसलिए स्टाफ के शौचालय के पास कैमरे नहीं लगाए गए हैं। आरोपित जयशंकर को लखनऊ की सन फैसलिटी फर्म ने रखा था। उसकी सेवा समाप्त करने के लिए फर्म को पत्र लिखा है। शेष कानूनी कार्रवाई पुलिस कर रही है।