संवाद सूत्र, पुवायां। महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। शव फंदे पर लटका मिला। मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं ससुराल वाले बात करने के लिए मोबाइल न देने पर फंदे पर लटककर जान देने की बात कह रहे हैं।

क्षेत्र के गंगसरा गांव निवासी पिंकू त्रिवेदी की जून में पीलीभीत के सेहरामऊ उत्तरी के साहेबलाल की बेटी रेनू देवी से शादी हुई थी। गुरुवार दोपहर में रेनू की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। शव कमरे में पंखे पर फंदे से लटका मिला। जीवित होने की आस में स्वजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए लेकिन चिकित्सक ने घोषित कर दिया।