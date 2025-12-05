गोमतीनगर-सहारनपुर के बीच 9 दिसंबर से पटरी पर दौड़ेगी वंदे भारत, रेलवे ने जारी किया शेड्यूल

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। वंदेभारत ट्रेन नौ दिसंबर से फिर से पटरी पर दौड़ेगी। रेलवे प्रशासन ने इसके संचालन की समय सारिणी जारी कर दी। गुरुवार को दैनिक जागरण ने आठ नवंबर को लखनऊ-सहारनपुर के बीच चली वंदेभारत ट्रेन के रास्ता भूलने की खबर को प्रकाशित किया था, जिसमें उदघाटन के बाद ट्रेन का संचालन बंद होने के बारे में बताया था। रेलवे प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया।

रेलवे की ओर से जारी समय सारिणी के अनुसार अब 26503/26504 वंदेभारत एक्सप्रेस नौ दिसंबर से गोमतीनगर-सहारनपुर के बीच चलेगी। इसके सहारनपुर से यहां आने का समय पूर्वाह्न 11 बजकर सात मिनट रहेगा। वापसी में गोमतीनगर से चलने पर शाम छह बजकर आठ मिनट पर आएगी। रेलवे बोर्ड के गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार ट्रेन अब संशोधित समय पर शाहजहांपुर पहुंचेगी और यहां यात्रियों की सुविधा के लिए नियमित ठहराव दिया जाएगा। निर्धारित समय से यात्रियों को कनेक्टिविटी में बड़ी राहत मिलेगी।

स्थानीय यात्रियों, व्यापारियों और दैनिक यात्रियों के लिए यह ठहराव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रेलवे की ओर से समय में परिवर्तन से दिल्ली, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद सहित अन्य प्रमुख शहरों तक यात्रा और अधिक सुगम होने की उम्मीद है।