यूपी में कोहरे की घनी चादर, हाईवे पर रेंगे वाहन; पारा भी सात डिग्री पर पहुंचा

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। दो दिन से बढ़ रही गलन के बीच गुरुवार सुबह कोहरे की घनी चादर छा गई, जिससे दृश्यता घटकर 50 मीटर रह गई। जिस कारण हाईवे पर वाहनों को धीमी गति में चलना पड़ा। नौ बजे के बाद धूप निकली। अगले दो दिन मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है।

पिछले तीन दिन से पारा लागतार नीचे गिर रहा है। गुरुवार को यह सात डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। घना कोहरा छाने के कारण शहर के बाहरी क्षेत्रों व हाईवे पर दृश्यता काफी कम रही। ऐसे में वाहनों को धीमी गति से चलाना पड़ा।