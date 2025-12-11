यूपी में कोहरे की घनी चादर, हाईवे पर रेंगे वाहन; पारा भी सात डिग्री पर पहुंचा
उत्तर प्रदेश में घने कोहरे की चादर छाई हुई है, जिससे हाईवे पर वाहनों की गति धीमी हो गई है। दृश्यता कम होने के कारण चालकों को परेशानी हो रही है। तापमान ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। दो दिन से बढ़ रही गलन के बीच गुरुवार सुबह कोहरे की घनी चादर छा गई, जिससे दृश्यता घटकर 50 मीटर रह गई। जिस कारण हाईवे पर वाहनों को धीमी गति में चलना पड़ा। नौ बजे के बाद धूप निकली। अगले दो दिन मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है।
पिछले तीन दिन से पारा लागतार नीचे गिर रहा है। गुरुवार को यह सात डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। घना कोहरा छाने के कारण शहर के बाहरी क्षेत्रों व हाईवे पर दृश्यता काफी कम रही। ऐसे में वाहनों को धीमी गति से चलाना पड़ा।
गन्ना शोध परिषद के मौसम अनुभाग के विज्ञानी डा. मनमोहन सिंह ने बताया की हवा का रुख पुरवा होने के कारण कोहरा पड़ रहा है। उन्होंने बताया की अभी दो से तीन दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा। हल्के बादल भी छाए रहेंगे। फसलों के लिए यह लाभदायक होगा।
