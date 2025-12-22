UP Roadways: कोहरे की वजह से रोडवेज बसों में घटे यात्री, आय में आई गिरावट
सर्दी और कोहरे के कारण रोडवेज बसों में यात्रियों की संख्या में कमी आई है, जिससे रोडवेज की आय घट गई है। पहले प्रतिदिन लगभग 30 लाख रुपये का राजस्व मिलता ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। सर्दी के साथ कोहरे की वजह से रोडवेज बसों में यात्रियों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इससे रोडवेज की आय भी कम हो गई है। पहले जहां रोडवेज को प्रतिदिन करीब 30 लाख रुपये तक का राजस्व प्राप्त हो रहा था, वहीं अब यह घटकर 24 से 25 लाख रुपये के बीच सिमट गया है। इस तरह प्रतिदिन लगभग छह लाख रुपये की आय में कमी आ रही है।
रोडवेज बस अड्डा से सभी निर्धारित रूटों पर बसों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन प्रतिकूल मौसम ने यात्रियों की संख्या घटा दी है। विशेष रूप से दिल्ली रूट की बसों में यात्रियों की संख्या में कमी देखी जा रही है। इस रूट की अधिकांश बसें रात के समय संचालित होती हैं, इसलिए घने कोहरे के चलते यात्री सफर करने से परहेज कर रहे हैं। वही यात्री सफर कर रहे हैं, जिनके लिए सफर करना बेहद आवश्यक है।
सोमवार को रोडवेज बस अड्डे से सीतापुर जाने वाली बस में मात्र 16 यात्री सवार मिले, जबकि खीरी रूट की बस में करीब 10 यात्री ही यात्रा करते दिखाई दिए। इसी तरह पुवायां समेत अन्य रूटों की बसों में भी सामान्य दिनों की तुलना में यात्रियों की संख्या काफी कम रही।
बस परिचालकों का कहना है कि सामान्य दिनों में कई रूटों पर सीटों से अधिक यात्री भी सफर करते हैं, लेकिन कोहरे के बढ़ने के बाद अब पूरी सीटें भरना भी मुश्किल हो गया है। यदि मौसम की यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में रोडवेज की आय पर और असर पड़ सकता है।रोडवेज के वरिष्ठ डिपो प्रभारी विनोद कुमार के अनुसार रविवार को 24 लाख 76 हजार रुपये की आय हुई, जबकि शनिवार को यह आंकड़ा 24 लाख 79 हजार 350 रुपये रहा।
