Shahjahanpur Gang Rape Case: दो दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई, बंधक बनाकर किया था गैंगरेप

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। युवती को बंधक बनाकर उससे सामूहिक दुष्कर्म के मुकदमे में अपर जिला जज शिवकुमार तृतीय ने कांट के बृजमोहन व धर्मेंद्र को 20-20 सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने दोनों पर 26-26 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

अपर जिला जज ने सुनाई सजा, कांट के गांव की घटना, युवती को ले गए थे दोषी कांट के एक मोहल्ले निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि एक जनवरी 2013 को शाम लगभग साढ़े पांच बजे बजे उनकी पुत्री खेत में शौच करने गई थी, जब काफी देर तक वापस नहीं आयी तो अपनी पत्नी को ढूंढने भेजा। काफी देर बाद भी पता न चला। खेतों में ढूंढा लेकिन कोई जानकारी न हो सकी। जिसके बाद उन्होंने ग्रामीणों के साथ तलाश शुरू की। बेटी उनको गांव के ही एक व्यक्ति के गन्ने खेत में मिली। उसके मुंह पर दुपट्टा बंधा था। वह बेहोशी की हालत में थी।