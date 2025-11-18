Language
    शाहजहांपुर लूट: हरदोई के बदमाश समेत दो गिरफ्तार, अब्बास गाजी नायक गैंग से जुड़ा

    By Ajay Yadav Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 02:16 PM (IST)

    शाहजहांपुर में सहकारी संघ के सचिव से हुई लूट के मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक हरदोई का बदमाश है। मुठभेड़ में घायल अब्बास गाजी नायक गैंग का सदस्य निकला, जिसका लखनऊ में ऑपरेशन हुआ। पुलिस ने बताया कि अब्बास ने पुलिस पर फायरिंग की थी। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

    Hero Image

    मौके पर पहुंचे एसपी शाहजहांपुर।

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। सहकारी संघ के सचिव नरेंद्र कुमार से छह नवंबर को हुई तीन लाख रुपये की लूट की घटना में पुलिस ने सेहरामऊ निवासी नरेश व उसके बहनोई हरदोई निवासी रामकिशुन को गिरफ्तार कर लिया। जबकि एक अन्य अब भी फरार हैं। पांच बदमाश पहले ही पकड़े जा चुके हैं। जिनमें से एक अब्बास गाजी मुठभेड़ में घायल हो गया था। उसे लखनऊ के मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। वह हरदोई में संचालित नायक गैंग का सक्रिय सदस्य है।

    सहकारी संघ के सचिव के साथ हुई छह नवंबर को लूट की घटना में वांछित थे दोनों

     


    सेहरामऊ दक्षिणी की चांदापुर सहकारी संघ समिति के सचिव नरेंद्र कुमार छह नवंबर को खाद बिक्री के तीन लाख रुपये लेकर अपने घर आनंदपुरम कॉलोनी जा रहे थे। उनके साथ साथी आदित्य भी थे। सरौरा गांव के पास दो बाइकों पर सवार छह बदमाशों ने दोनों से रुपये लूट लिए थे। इस घटना में लखनऊ एसटीएफ ने सेहरामऊ दक्षिणी के चांदापुर गांव के पास हरदोई के पाली क्षेत्र के हड्डा मलकापुर गांव निवासी रवि मिश्रा व अल्हागंज क्षेत्र के सपरा गांव निवासी गोपाल उर्फ मनीष ठाकुर को गिरफ्तार किया था।


    मुठभेड़ में घायल अब्बास का लखनऊ के केजीएमयू में कराया ऑपरेशन, एक अन्य की तलाश जारी

     

    इन लोगाें ने आठ अन्य साथियों के नाम बताए थे, जिनमें से निजामुद्दीन व अरमान गाजी को हरदाेई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जबकि हरदोई निवासी अब्बास गाजी सेहरामऊ पुलिस ने एसओजी के साथ शाहबाद सीमा के पास मुठभेड़ में पकड़ा था। नरेंद्र की रेकी करने वाले सेहरामऊ दक्षिणी क्षेत्र के मनुआपुर गांव निवासी नरेश व उसके बहनोई हरदोई के अल्लापुर निवासी रामकिशुन को सोमवार पकड़ा गया। शाहबाद निवासी छोटे यादव का नाम भी सामने आया है। उसकी तलाश की जा रही है।


    अब्बास ने दो पुलिस ने किए पांच फायर

     


    अब्बास के पेट में गोली लगी थी, जेा उसके लीवर के पास से होते हुए पार निकल गई। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि उसने टीम पर दो फायर किए , जिसमें एक गोली से कांस्टेबल प्रदीप चौहान घायल हुए। जवाबी कार्रवाई में पांच फायर पुलिस की ओर से हुए, जिसमें एक गोली अब्बास के पेट में जा लगी। उन्होंने बताया कि अब्बास का लखनऊ में ऑपरेशन कराया गया है। वह हरदोई के चर्चित नायक गैंग का सदस्य हैं। वह हरदोई में मादक पदार्थ तस्करी समेत कई मामलों में पहले भी जेल जा चुका है।

    नायक गैंग का सक्रिय सदस्य है अब्बास

     


    अब्बास हरदोई के नायक गैंग का सक्रिय सदस्य है। राह चलते लोगों के साथ मारपीट करना, उन्हें मुर्गा बना देना, लूट, रुपये छीनना, मादक पदार्थों की तस्करी करने जैसी घटनाओं को कई वर्षाें से अंजाम दे रहा है। गैंग का सरगना हरदोई के मोमिनाबाद निवासी मून अंसारी है। हालांकि इस गैंग का इस घटना में अभी कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है।

    इस गैंग में अब्बास, निजामुद्दीन, अरमान समेत कई बदमाश शामिल हैं। इनका वर्चस्व तोड़ने के लिए हरदोई के डीके ने खलनायक गैंग बनाया है। दोनों गैंग के बीच आए दिन टकराव होता है।



    लूट प्रकरण में साले बहनोई को पकड़ लिया गया हैं। दोनों से पूछताछ की जा रही है। एक अन्य आरोपित को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घायल का लखनऊ में आपरेशन कराया गया है। राजेश द्विवेदी, एसपी