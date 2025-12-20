Language
    शाहजहांपुर: वंदे भारत एक्सप्रेस की टक्कर से दो गोवंश की मौत, लखनऊ से मेरठ जा रही थी ट्रेन

    By Eugesh Krishna Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 11:10 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस से दो गोवंशीय पशुओं की टक्कर हो गई, जिससे उनकी मौत हो गई। इस घटना के कारण रेल यातायात बाधित हुआ। रे ...और पढ़ें

    रेल ट्रैक पर कोहरा।

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। अलग-अलग स्थानों पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों से टकराकर दो गोवंशीय पशुओं की मौत हो गई। इन घटनाओं के कारण कुछ समय के लिए रेल यातायात बाधित रहा और ट्रेनों को रोकना पड़ा।

    लखनऊ से मेरठ और गुरुवार शाम को गोमतीपुर से सहारनपुर जाने वाली वंदे भारत से हुई घटना


    शुक्रवार को मोक्षधाम रेलवे फाटक के पास लखनऊ से मेरठ जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के सामने अचानक एक गोवंशीय पशु रेलवे ट्रैक पर आ गया। लोको पायलट ने हार्न बजाकर पशु को हटाने का प्रयास किया, लेकिन पशु ट्रैक से नहीं हटा। मजबूरी में इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बावजूद ट्रेन रुक नहीं सकी और टक्कर हो गई, जिससे गोवंशीय पशु की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रेन करीब दस मिनट तक खड़ी रही। रेलवे कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर मृत पशु को हटाया और ट्रैक को साफ कराया।

    एक गोवंशीय पशु टकरा गया, जिससे उसकी मौत हो गई


    वहीं, गुरुवार शाम बंथरा रेलवे स्टेशन के पास गेट संख्या 325 के निकट गोमतीनगर से सहारनपुर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से एक गोवंशीय पशु टकरा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस हादसे के कारण ट्रेन लगभग 20 मिनट तक रुकी रही। रेलवे कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए मृत पशु को ट्रैक से हटवाया और मार्ग को सुरक्षित किया। इन घटनाओं के चलते डीआरएम निरीक्षण यान भी कुछ समय के लिए प्रभावित रहा और करीब 20 मिनट तक खड़ा रहा।