शाहजहांपुर: वंदे भारत एक्सप्रेस की टक्कर से दो गोवंश की मौत, लखनऊ से मेरठ जा रही थी ट्रेन

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। अलग-अलग स्थानों पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों से टकराकर दो गोवंशीय पशुओं की मौत हो गई। इन घटनाओं के कारण कुछ समय के लिए रेल यातायात बाधित रहा और ट्रेनों को रोकना पड़ा।

लखनऊ से मेरठ और गुरुवार शाम को गोमतीपुर से सहारनपुर जाने वाली वंदे भारत से हुई घटना



शुक्रवार को मोक्षधाम रेलवे फाटक के पास लखनऊ से मेरठ जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के सामने अचानक एक गोवंशीय पशु रेलवे ट्रैक पर आ गया। लोको पायलट ने हार्न बजाकर पशु को हटाने का प्रयास किया, लेकिन पशु ट्रैक से नहीं हटा। मजबूरी में इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बावजूद ट्रेन रुक नहीं सकी और टक्कर हो गई, जिससे गोवंशीय पशु की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रेन करीब दस मिनट तक खड़ी रही। रेलवे कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर मृत पशु को हटाया और ट्रैक को साफ कराया।