स्टेयरिंग फेल होने से पुल की रेलिंग तोड़कर रामगंगा में गिरा गन्ना भरा ट्रक, चालक तैरकर निकला फर्रुखाबाद

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। फर्रुखाबाद-जलालाबाद मार्ग स्थित रामगंगा पुल पर मंगलवार देर रात गन्ना भरा ट्रक का स्टेयरिंग फेल होने की वजह से अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरा था। मुरादाबाद के रुस्तमपुर निवासी चालक राजपाल अंधेरे में तैरकर नदी पार कर फर्रुखाबाद की सीमा में पहुंच गया था। बुधवार सुबह वह घटनास्थल पर पहुंचा। वहीं पुलिस नौ घंटे बीतने के बाद भी गोताखोरों की व्यवस्था तक नहीं कर सकी।

राजपाल मंगलावर देर रात बदायूं के हुलड़िया गांव के सेंटर से गन्ना भरा ट्रक हरदोई की रूपापुर चीनी मिल ले जा रहा था। 12 बजे अल्हागंज में फर्रुखाबाद मार्ग पर रामगंगा के पुल पर पहुंचा तो स्टेयरिंग फेल हो गया और अनियंत्रित ट्रक नदी में जा गिरा।

पुलिस रात में ही घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन अंधेरे के कारण पुष्टि नहीं हो सकी कि कौन सा वाहन गिरा और कितने लोग उस वाहन में थे। रात में पुलिस ने गोताखोरों संपर्क किया, लेकिन उन्होंने नदी में उतरने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पुलिसकर्मी भी वापस हो गए।