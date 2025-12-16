कोहरे का कहर! अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ा आलू से भरा ट्रक, टला बड़ा हादसा

संवाद सूत्र, खुटार। आलू लेकर नेपाल जा रहा छोटा ट्रक कोहरे में अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया, जिससे चालक समेत कई लोग बाल-बाल बच गए।

फर्रुखाबाद के राजेपुर क्षेत्र के उम्मेदपुर उजरामऊ गांव निवासी चालक बलराम ने बताया कि वह गंगसरा से आलू भरकर नेपाल के सोनौली बार्डर क्षेत्र के बहरामा के लिए मंगलवार सुबह करीब चार बजे निकले थे।

घना कोहरा के कारण ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। खुटार पुवायां मार्ग स्थित रुजहां कलां गांव के पास ओवरब्रिज के डिवाइडर पर छोटा ट्रक चढ़ गया। चालक समेत कई वाहन चालक भी बाल- बाल बच गए।

मौसम में हुए परिवर्तन के कारण सर्दी एक बार फिर से बढ़ गई। सोमवार रात से कोहरा गिरना शुरू हुआ तो मंगलवार सुबह तक इसका प्रभाव रहा। सघनता अधिक होने के कारण दृश्यता घटकर 50 मीटर रह गई। शीतलहर के कारण गलन बढ़ी तो पारा चार डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। जिस कारण मंगलवार इस सीजन में अब तक सबसे सर्द दिन रहा।