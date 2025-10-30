Language
    जुआरियों को पकड़ने दौड़ी पुलिस, डरकर नदी में कूदे ट्रांसपोर्ट मैनेजर की मौत, हंगामे के बाद तीन पुलिसकर्मी निलंबित

    By Ajay Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 06:33 AM (IST)

    शाहजहांपुर में जुआरियों को पकड़ने गई पुलिस को देखकर एक ट्रांसपोर्ट मैनेजर खन्नौत नदी में कूद गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने पुलिस पर धक्का देने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और जाम लगाया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद जाम खोला गया। मामले में तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और जांच के आदेश दिए गए हैं।

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। खन्नौत नदी किनारे जुआ खेल रहे लोगों को पकड़ने गई पुलिस को देखकर पास में ही खड़े ट्रांसपोर्ट मैनेजर कोविद तिवारी घबरा गए। जुआरियों को पकड़ने दौड़े पुलिसकर्मियों को अपनी ओर आता देख उन्होंने नदी में छलांग लगा दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। स्वजन ने कार्रवाई की मांग को लेकर केरूगंज में पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णाराज के आवास पास जाम लगा दिया।

    नगर मजिस्ट्रेट व सीओ सिटी के जांच कराकर कार्रवाई के आश्वासन पर लगभग पौन घंटे बाद जाम खोला गया। चौक क्षेत्र के बाबूजई मुहल्ला निवासी कोविद तिवारी पीलीभीत के पलिया स्थित ट्रांसपोर्ट पर मैनेजर थे। बुधवार दोपहर बाद खाना खाने के बाद मोबाइल पर किसी से बात करते हुए घर से निकल गए थे।

    हनुमतधाम से कुछ दूर खन्नौत नदी किनारे गए थे। वहां कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। कोविद भी वहां खड़े हो गए। कोतवाली पुलिस जुआ खेल रहे लोगों को पकड़ने गई तो सभी लोग भाग खड़े हुए। कई लोगों ने नदी में छलांग लगा दी। कोविद भी पुलिस से बचने के लिए कूद गए।

    अन्य लोग तैर लेते थे, जिस वजह से वह दूसरी तरफ निकल गए, जबकि कोविद डूब गए। जिससे वहां आस-पास मौजूद तमाम लोग पहुंच गए। भीड़ देखकर दबिश देने गए पुलिसकर्मी वहां से चले गए। करीब एक घंटे बाद स्वजन ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से कोविद को नदी से बाहर निकाला।

    जीवित होने की आस में मेडिकल कालेज लेकर गए जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद स्वजन कार से शव घर लेकर जा रहे थे। स्वजन ने केरूगंज चाैराहे से कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णाराज के आवास के पास कार सड़क पर खड़ी कर जाम लगा दिया, जो पुलिसकर्मी मौके पर गए थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग शुरू कर दी।

    प्रभारी निरीक्षक अश्वनी सिंह ने लोगों को समझाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं माने। कुछ देर बाद नगर मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र सिंह व सीओ सिटी पंकज पंत भी वहां पहुंच गए। सदर, रामचंद्र मिशन समेत कई थाने की पुलिस को बुला लिया गया। नगर मजिस्ट्रेट ने जांच कराकर कार्रवाई का भरोसा देकर जाम खुलवाया।

    धक्का देने का लगाया आरोप

    कोविद के भाई शोभित ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी या फिर किसी अन्य व्यक्ति ने कोविद को नदी में धक्का दे दिया था जिस वजह से डूबने से मृत्यु हुई है। हालांकि मां सरस्वती व अन्य स्वजन का कहना था कि पुलिस के डर से भागते समय कोविद की नदी में गिरकर डूबने से मृत्यु हुई है।

    नदी में डूबने से युवक की मृत्यु हुई है। स्वजन ने जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच कराई जाएगी। जो तहरीर देंगे उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

    -पंकज पंत, सीओ सिटी

    हंगामे के बाद निलंबित किए गए तीन पुलिसकर्मी

    ट्रांसपोर्ट मैनेजर कोविद तिवारी की मृत्यु के बाद जिन तीन पुलिसकर्मियों पर स्वजन धक्का देने का आरोप लगाया, उन्हें एसपी राजेश द्विवेदी ने देर रात निलंबित कर दिया। सीओ सिटी पंकज पंत को प्रकरण की जांच करने के निर्देश दिए है। कोविद के भाई शोभित ने पुलिसकर्मियों पर नदी में धक्का देने के बाद डूबता छोड़कर चले जाने का आरोप लगाया।