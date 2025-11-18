टिकट करने से पहले देख लें शेड्यूल, इस रूट से गुजरने वाली 16 ट्रेनें तीन महीने के लिए निरस्त

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। सर्दियों में पड़ने वाले घने कोहरे को देखते हुए ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ने लगा है। इसको ध्यान में रखकर रेलवे ने एक दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक मुरादाबाद मंडल की कुल 16 पैसेंजर व मेमो ट्रेनों को निरस्त कर दिया।इनमें चार जोड़ी ट्रेनें शाहजहांपुर में ठहरने वाली हैं।

ट्रेन नंबर 54337 लखनऊ–शाहजहांपुर पैसेंजर, 54338 शाहजहांपुर–लखनऊ पैसेंजर, 54330 शाहजहांपुर–बालामऊ पैसेंजर, 54329 बालामऊ–शाहजहांपुर पैसेंजर समेत कई महत्वपूर्ण गाड़ियां निर्धारित अवधि में नहीं चलेंगी।

इसी प्रकार शाहजहांपुर-सीतापुर-शाहजहांपुर रूट पर चलने वाली ट्रेनें 54327 और 54328 भी बंद रहेंगी।इनके अलावा 64175 रोजा–बरेली मेमो, 64176 बरेली–रोजा मेमो भी कोहरे के कारण निरस्त की गई हैं।

मुरादाबाद मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने पत्र जारी कर ट्रेनों के निरस्तीकरण की जानकारी दी। रेल अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा कारणों से ट्रेनों का निरस्तीकरण जरूरी है।

यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले एनटीइएस ऐप या रेलवे की वेबसाइट पर ट्रेन की स्थिति अवश्य जांच लें और आवश्यक होने पर वैकल्पिक यात्रा साधन पहले से सुनिश्चित कर लें। मौसम सामान्य होने पर सभी ट्रेनें पुनः पूर्ववत संचालन में लौटा दी जाएंगी।