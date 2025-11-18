खुटार में बाघ की दहशत: बेसहारा जानवरों का पीछा करते घर में घुसा बाघ, बाल-बाल बचा युवक

संवाद सहयोगी, जागरण, पुवायां। खुटार के महोलिया बीरान गांव में बेसहारा पशुओं को दौड़ाते हुए बाघ एक किसान के घर के परिसर में घुस गया जिससे अफरा-तफरी मच गई। एक युवक बाल- बाल बच गया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर बाघ जंगल की ओर भाग गया। गांव निवासी अमृत सिंह सोमवार रात करीब साढ़े आठ बजे बाइक से कहीं जा रहे थे।

खुटार के महोलिया बीरान गांव में सोमवार रात हुई घटना से मची अफरा तफरी बाइक निकालने के बाद वह मुख्य गेट को बाहर से बंद करना भूल गए। इसी बीच एक बाघ बेसहारा पशुओं के झुंड का पीछा करते हुए अमृत के घर तक पहुंच गया। दरवाजा खुला देख पशु अंदर परिसर की ओर भागे तो बाघ भी वहां आ गया। घर के अंदर मौजूद लोगों ने शोर मचाया तो आसपड़ोस के लोग लाठी-डंडे लेकर आ गए। इस बीच बाघ वापस जंगल की ओर भाग गया। बाद में पशुओं को खदेड़ा गया।