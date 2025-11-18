खुटार में बाघ की दहशत: बेसहारा जानवरों का पीछा करते घर में घुसा बाघ, बाल-बाल बचा युवक
उत्तर प्रदेश के खुटार के महोलिया बीरान गांव में एक बाघ बेसहारा पशुओं का पीछा करते हुए एक किसान के घर में घुस गया, जिससे गांव में दहशत फैल गई। एक युवक बाल-बाल बचा। ग्रामीणों के शोर मचाने पर बाघ जंगल की ओर भाग गया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सहयोगी, जागरण, पुवायां। खुटार के महोलिया बीरान गांव में बेसहारा पशुओं को दौड़ाते हुए बाघ एक किसान के घर के परिसर में घुस गया जिससे अफरा-तफरी मच गई। एक युवक बाल- बाल बच गया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर बाघ जंगल की ओर भाग गया। गांव निवासी अमृत सिंह सोमवार रात करीब साढ़े आठ बजे बाइक से कहीं जा रहे थे।
खुटार के महोलिया बीरान गांव में सोमवार रात हुई घटना से मची अफरा तफरी
बाइक निकालने के बाद वह मुख्य गेट को बाहर से बंद करना भूल गए। इसी बीच एक बाघ बेसहारा पशुओं के झुंड का पीछा करते हुए अमृत के घर तक पहुंच गया। दरवाजा खुला देख पशु अंदर परिसर की ओर भागे तो बाघ भी वहां आ गया। घर के अंदर मौजूद लोगों ने शोर मचाया तो आसपड़ोस के लोग लाठी-डंडे लेकर आ गए। इस बीच बाघ वापस जंगल की ओर भाग गया। बाद में पशुओं को खदेड़ा गया।
वन विभाग को दी जानकारी
अमृत सिंह के भाई बलजीत सिंह ने वन विभाग के अधिकारियों को घटना के बारे में बताया तो कुछ देर बाद टीम को वहां भेजा गया। शुक्रवार को भी बाघ को गांव की ही गोशाला के पास देख गया था। करीब 15 दिन पहले गोशाला के अंदर जाकर बाघ ने तीन गायों को अपना निवाला बना लिया था। बार-बार आबादी के पास तक बाघ पहुंच रहा हैं लेकिन वन विभाग के अधिकारी उसे पकड़ने के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। डीएफओ सचिन कुमार ने बताया कि टीम को मौके पर भेजा गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।