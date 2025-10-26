बेटी की विदा कराने गए लोगों को ससुराल वालों ने पीटा और तमाशा देखती रही पुलिस, वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। बेटी की विदा कराने गए लोगों की पुलिस के सामने पिटाई कर दी गई। हंगामे का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया गया। रोजा क्षेत्र के बरनई गांव निवासी रहीस खां ने बेटी का निकाह दियूरिया गांव निवासी इमरान से किया था। निकाह के कुछ दिन बाद ही दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रहीस दो दिन पहले बेटी को विदा कराने गए थे। वहां बेटी की ससुराल वालों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस के सामने ही लाठी-डंडे चलने लगे। एक महिला बेहोश होकर गिर गई। रहीस का आरोप है कि प्रधान के इशारे पर यह विवाद किया गया है जिस वजह से पुलिस भी मदद नहीं कर रही है।