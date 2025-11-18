शाहजहांपुर में ट्रेनों की लेटलतीफी: विशेष किराया गाड़ी 10 और जननायक एक्सप्रेस चार घंटे देरी से पहुंची, यात्री परेशान

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। जननायक एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से पूरे चार घंटे देरी से स्टेशन आई, जबकि विशेष किराया ट्रेन दस घंटे विलंब लेट रही। इसके अलावा भी कई अन्य ट्रेनें निर्धारित समय से काफी पीछे रहीं, जिसके कारण प्लेटफार्म पर यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। लंबी दूरी के यात्रियों को तो अधिक दिक्कत हुई, वहीं स्थानीय यात्रियों ने भी देरी को लेकर नाराजगी जताई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके अलावा भी कई अन्य ट्रेनें निर्धारित समय से काफी पीछे रहीं, यात्री हुए परेशान

ट्रेन नंबर 15211 जननायक एक्सप्रेस के यहां आने का समय दोपहर साढ़े 12 बजे है, लेकिन शाम करीब साढ़े चार बजे आ सकी।04015 आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल किराया पूजा विशेष ट्रेन का निर्धारित समय सुबह 10 बजकर 48 मिनट है। 05579 आनंद विहार टर्मिनल विशेष किराया एसी स्पेशल लगभग चार घंटे लेट रही, इसका निर्धारित समय शाम पांच बजकर 58 मिनट है।12392 श्रमजीवी एक्सप्रेस 23 मिनट देरी से आई, जिसका समय शाम छह बजकर 42 मिनट है।