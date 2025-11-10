Shahjahanpur News: मरघट की जमीन से हटेगा अतिक्रमण, एसपी राजेश द्विवेदी मौके पर पहुंचे
जलालाबाद के रौली बौरी गांव में मरघट की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने से पहले एसपी राजेश द्विवेदी मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों से अतिक्रमण हटाने की अपील की और एक दिन की मोहलत दी। एसडीएम प्रभात राय ने बताया कि जल्द अतिक्रमण हटाया जाएगा, जिसके लिए भारी सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा।
संवाद सहयोगी, जलालाबाद। क्षेत्र के रौली बौरी गांव में मरघट की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई से पहले एसपी राजेश द्विवेदी मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों से स्वयं ही अतिक्रमण हटाने की अपील की। सरकारी भूमि पर 43 परिवारों को सोमवार तक अतिक्रमण हटाने की मोहलत दी गई है।
मरघट की जमीन से हटेगा अतिक्रमण
एसडीएम प्रभात राय ने पहले ही नोटिस जारी कर दिए थे लेकिन उसके बाद भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। प्रशासन इसको लेकर अपने स्तर से कार्रवाई करेगा। एसडीएम प्रभात राय ने बताया कि मरघट की जमीन से अतिक्रमण हटाया जाएगा जिसकी पूरी तैयारी कर ली है। अतिक्रमण के दौरान तीन एसडीएम, तीन सीओ, 12 इंस्पेक्टर, 10 एसओ,40 दारोगा, 120 पुलिस कांस्टेबल, एक कंपनी पीएसी, 50 महिला कांस्टेबल मौजूद रहेंगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।