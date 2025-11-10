Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Shahjahanpur News: मरघट की जमीन से हटेगा अतिक्रमण, एसपी राजेश द्विवेदी मौके पर पहुंचे

    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 01:04 PM (IST)

    जलालाबाद के रौली बौरी गांव में मरघट की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने से पहले एसपी राजेश द्विवेदी मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों से अतिक्रमण हटाने की अपील की और एक दिन की मोहलत दी। एसडीएम प्रभात राय ने बताया कि जल्द अतिक्रमण हटाया जाएगा, जिसके लिए भारी सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    अतिक्रमण हटाने से पहले मौके पर पहुंचे एसपी।

    संवाद सहयोगी, जलालाबाद। क्षेत्र के रौली बौरी गांव में मरघट की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई से पहले एसपी राजेश द्विवेदी मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों से स्वयं ही अतिक्रमण हटाने की अपील की। सरकारी भूमि पर 43 परिवारों को सोमवार तक अतिक्रमण हटाने की मोहलत दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    मरघट की जमीन से हटेगा अतिक्रमण

     

    एसडीएम प्रभात राय ने पहले ही नोटिस जारी कर दिए थे लेकिन उसके बाद भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। प्रशासन इसको लेकर अपने स्तर से कार्रवाई करेगा। एसडीएम प्रभात राय ने बताया कि मरघट की जमीन से अतिक्रमण हटाया जाएगा जिसकी पूरी तैयारी कर ली है। अतिक्रमण के दौरान तीन एसडीएम, तीन सीओ, 12 इंस्पेक्टर, 10 एसओ,40 दारोगा, 120 पुलिस कांस्टेबल, एक कंपनी पीएसी, 50 महिला कांस्टेबल मौजूद रहेंगी।