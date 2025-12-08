शाहजहांपुर: नाबालिग हिंदू लड़की का निकाह रोकने को सक्रिय थे हिंदूवादी संगठन, चार दिन पहले बिछाया गया था जाल
शाहजहांपुर में एक नाबालिग हिंदू लड़की का मुस्लिम युवक से निकाह होने से हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने रुकवाया। कार्यकर्ताओं को निकाह की जानकारी चार दि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। जिले में मतांतरण के लिए लोगों को प्रेरित करने के मामलों पर पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। 16 वर्षीय इस लड़की का जैसे ही मुस्लिम युवक से निकाह तय हुआ तो चार दिन पहले ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी हो गई थी। उन्होंने अपनी टीम को लगाकर इसकी निगरानी शुरू कर दी थी लेकिन पुलिस को इसकी रविवार तक कोई भनक नहीं लगी। सुबह से ही निकाह को लेकर मैरिज लान में तैयारियां चल रहीं थी।
निकाह तय होने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की हो गई थी जानकारी
पांडाल लगाने से लेकर गेट तक पर सजावट हो गई थी। लड़के के स्वजन से लेकर बड़ी संख्या में रिश्तेदार भी मैरिज लान में जुट गए थे।लड़की के नाबालिग होने के पुख्ता साक्ष्य मिलने पर कार्यकर्ता मैरिज लान में पहुंच गए। लड़के के स्वजन को जब कार्यकर्ताओं के आने की जानकारी हुई तो कुछ लोग मौके से खिसक लिए। पुरुषों ने महिलाओं को आगे कर दिया। महिलाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ देर में ही पुलिस भी वहां पहुंच गई।
जिले में पहले भी मतांतरण के कई मामले आ चुके सामने
मतांतरण का जिले में यह कोई पहला मामला नहीं है। सदर, चौक, सिंधाैली, रामचंद्र मिशन समेत कई थाना क्षेत्रों में इस तरह के मामले सामने आने के बाद प्राथमिकी भी पंजीकृत हो चुकी हैं लेकिन उस कार्रवाई का मतांतरण कराने वालों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है।
लड़की की मां के नजदीकी संबंध
पुलिस के मुताबिक लड़की की मां के लड़के के चाचा से नजदीकी संबंध हैं। जिस वजह से लड़के ने लड़की को अपने जाल में आसानी से फंसा लिया लेकिन हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की सक्रियता के चलते नाबालिग वधू बनने से बच गई।
