शाहजहांपुर: नाबालिग हिंदू लड़की का निकाह रोकने को सक्रिय थे हिंदूवादी संगठन, चार दिन पहले बिछाया गया था जाल

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। जिले में मतांतरण के लिए लोगों को प्रेरित करने के मामलों पर पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। 16 वर्षीय इस लड़की का जैसे ही मुस्लिम युवक से निकाह तय हुआ तो चार दिन पहले ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी हो गई थी। उन्होंने अपनी टीम को लगाकर इसकी निगरानी शुरू कर दी थी लेकिन पुलिस को इसकी रविवार तक कोई भनक नहीं लगी। सुबह से ही निकाह को लेकर मैरिज लान में तैयारियां चल रहीं थी।

निकाह तय होने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की हो गई थी जानकारी



पांडाल लगाने से लेकर गेट तक पर सजावट हो गई थी। लड़के के स्वजन से लेकर बड़ी संख्या में रिश्तेदार भी मैरिज लान में जुट गए थे।लड़की के नाबालिग होने के पुख्ता साक्ष्य मिलने पर कार्यकर्ता मैरिज लान में पहुंच गए। लड़के के स्वजन को जब कार्यकर्ताओं के आने की जानकारी हुई तो कुछ लोग मौके से खिसक लिए। पुरुषों ने महिलाओं को आगे कर दिया। महिलाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ देर में ही पुलिस भी वहां पहुंच गई।