Sharad Purnima पर बन रहा 'दुर्लभ' ग्रह-नक्षत्र संयोग, इस राशि को मिलेगा धन-पदोन्नति का सबसे ज्यादा लाभ
शाहजहांपुर में शरद पूर्णिमा सोमवार को मनाई जाएगी। ज्योतिष के अनुसार इस दिन चंद्रमा मीन राशि में रहेगा और ग्रहों का विशेष संयोग बनेगा जिसका सभी राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों को धन लाभ और पारिवारिक सुख मिलेगा मीन राशि वालों को सफलता मिलेगी और प्रेम संबंध मजबूत होंगे। वृषभ राशि वालों को धन-धान्य में वृद्धि होगी। इस दिन पूजा और दान करने से सुख-समृद्धि बढ़ती है।
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। शरद पूर्णिमा सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे, जबकि अन्य ग्रहों का संयोग विशेष योग बना रहा है। ज्योतिष के अनुसार यह समय सभी 12 राशियों पर असर डाल सकता है और धन, पदोन्नति व तरक्की के अवसर देगा।
श्री रुद्र बालाजी धाम के पुजारी पं. डा. कान्हा कृष्ण शुक्ल ने बताया कि वृश्चिक वाले जातकों को भाग्य और धन लाभ, पारिवारिक खुशहाली प्राप्त होगी।मीन के जातक पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में सफलता, प्रेम संबंध मजबूत पाएंगे।
वृषभ के जातक धन-धान्य में वृद्धि, नई अवसरों की प्राप्ति करेंगें। इस दिन पूजा, व्रत और दान करने से सुख-समृद्धि बढ़ती है और जीवन की परेशानियां दूर होती हैं।
