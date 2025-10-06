Sharad Purnima पर बन रहा 'दुर्लभ' ग्रह-नक्षत्र संयोग, इस राशि को मिलेगा धन-पदोन्नति का सबसे ज्यादा लाभ

शाहजहांपुर में शरद पूर्णिमा सोमवार को मनाई जाएगी। ज्योतिष के अनुसार इस दिन चंद्रमा मीन राशि में रहेगा और ग्रहों का विशेष संयोग बनेगा जिसका सभी राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों को धन लाभ और पारिवारिक सुख मिलेगा मीन राशि वालों को सफलता मिलेगी और प्रेम संबंध मजबूत होंगे। वृषभ राशि वालों को धन-धान्य में वृद्धि होगी। इस दिन पूजा और दान करने से सुख-समृद्धि बढ़ती है।

आज शरद पूर्णिमा पर बनेगा दुर्लभ ग्रह-नक्षत्र संयोग।