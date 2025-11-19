जापानी तकनीक से बदलेगी तस्वीर: कूड़े से बनेगा तेल व चारकोल, शाहजहांपुर में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को मिली जमीन

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। कूड़ा निस्तारण की जटिल समस्या से जूझ रहे शहर के लिए अब समाधान का नया द्वार खुलता दिख रहा है। इससे तेल व चारकोल बनाया जाएगा। इसके लिए जिले में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित करने की संभावनाओं का आकलन करने के लिए जापान इंडियन एसोसिएशन आफ जापान का उच्चस्तरीय शिष्टमंडल बुधवार को यहां पहुंचा।

विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण करके संभावनाएं देखीं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह व नगर आयुक्त के साथ बैठक करके परियोजना के संबंध में चर्चा की। गुरुवार दोपहर दिल्ली से आए जापानी शिष्टमंडल में इंडियन एसोसिएशन आफ जापान के अध्यक्ष डा. संजीव मेहरोत्रा व अन्य सदस्यों ने नगर आयुक्त डा. बिपिन मिश्रा के साथ ही शाहबाजनगर के आगे पलिया राजमार्ग पर भूमि देखी।

इसे प्लांट के लिए उपयुक्त भी बताया। इससे पहले जापानी विशेषज्ञों ने छावनी परिषद के अतिथि गृह में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना , डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह व नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठकर तकनीकी संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की।

पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहल प्रदेश में निवेश और आधुनिक कूड़ा प्रबंधन के बढ़ते आयामों से जोड़कर देखी जा रही है। शिष्टमंडल में जापान के इचीपूरा कोकी, ईतो तोमोआकी, सूयामा योशिमाशा व अरिमा योशिकी शामिल रहे। इनके साथ अपर आयुक्त एस.के. सिंह, स्वास्थ्य अधिकारी डा. मनोज मिश्रा व एसडब्ल्यूएम एक्सपर्ट सैफ सिद्दीकी भी मौजूद रहे।

चारकोल व वाइ प्रोडक्ट होंगे तैयार यह तकनीक कूड़े से तेल, चारकोल और अन्य उपयोगी उत्पाद तैयार करने में सक्षम मानी जा रही है, जिससे न सिर्फ शहर की सफाई व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि उद्योग, रोजगार और राजस्व सृजन के नए अवसर भी बनेंगे।शिष्टमंडल में शामिल विशेषज्ञों ने बताया कि प्रस्तावित तकनीक किसी भी प्रकार के ठोस कचरे को संसाधित कर उससे मशीनरी में उपयोग होने वाला तेल और सड़क निर्माण व ईंट निर्माण के लिए उपयुक्त चारकोल तैयार कर सकती है। कूड़े में मौजूद मेटल और शीशे से भी उपयोगी वाइ प्रोडक्ट बनाए जा सकेंगे।

रोजगार और अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती प्लांट की स्थापना से शहर में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही कूड़े से मूल्यवान उत्पाद तैयार करने की यह व्यवस्था अर्थव्वस्था को मजबूत करेगी और पर्यावरणीय दृष्टि से भी शहर को स्थायी समाधान प्रदान करेगी।