Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जापानी तकनीक से बदलेगी तस्वीर: कूड़े से बनेगा तेल व चारकोल, शाहजहांपुर में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को मिली जमीन

    By Eugesh Krishna Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 08:31 PM (IST)

    जापानी वेस्ट टू एनर्जी तकनीक शाहजहांपुर में कूड़ा निस्तारण की समस्या खत्म करेगी। उच्चस्तरीय शिष्टमंडल ने पलिया राजमार्ग पर प्लांट के लिए ज़मीन चिह्नित की। इस प्लांट में कूड़े को मशीनरी तेल, सड़क निर्माण में उपयोगी चारकोल व अन्य वाइ प्रोडक्ट में बदला जाएगा। यह प्रोजेक्ट अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों को सुधारेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्‍मक चि‍त्र

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। कूड़ा निस्तारण की जटिल समस्या से जूझ रहे शहर के लिए अब समाधान का नया द्वार खुलता दिख रहा है। इससे तेल व चारकोल बनाया जाएगा। इसके लिए जिले में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित करने की संभावनाओं का आकलन करने के लिए जापान इंडियन एसोसिएशन आफ जापान का उच्चस्तरीय शिष्टमंडल बुधवार को यहां पहुंचा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण करके संभावनाएं देखीं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह व नगर आयुक्त के साथ बैठक करके परियोजना के संबंध में चर्चा की। गुरुवार दोपहर दिल्ली से आए जापानी शिष्टमंडल में इंडियन एसोसिएशन आफ जापान के अध्यक्ष डा. संजीव मेहरोत्रा व अन्य सदस्यों ने नगर आयुक्त डा. बिपिन मिश्रा के साथ ही शाहबाजनगर के आगे पलिया राजमार्ग पर भूमि देखी।

    इसे प्लांट के लिए उपयुक्त भी बताया। इससे पहले जापानी विशेषज्ञों ने छावनी परिषद के अतिथि गृह में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना , डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह व नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठकर तकनीकी संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की।

    पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहल प्रदेश में निवेश और आधुनिक कूड़ा प्रबंधन के बढ़ते आयामों से जोड़कर देखी जा रही है। शिष्टमंडल में जापान के इचीपूरा कोकी, ईतो तोमोआकी, सूयामा योशिमाशा व अरिमा योशिकी शामिल रहे। इनके साथ अपर आयुक्त एस.के. सिंह, स्वास्थ्य अधिकारी डा. मनोज मिश्रा व एसडब्ल्यूएम एक्सपर्ट सैफ सिद्दीकी भी मौजूद रहे।

    चारकोल व वाइ प्रोडक्ट होंगे तैयार

    यह तकनीक कूड़े से तेल, चारकोल और अन्य उपयोगी उत्पाद तैयार करने में सक्षम मानी जा रही है, जिससे न सिर्फ शहर की सफाई व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि उद्योग, रोजगार और राजस्व सृजन के नए अवसर भी बनेंगे।शिष्टमंडल में शामिल विशेषज्ञों ने बताया कि प्रस्तावित तकनीक किसी भी प्रकार के ठोस कचरे को संसाधित कर उससे मशीनरी में उपयोग होने वाला तेल और सड़क निर्माण व ईंट निर्माण के लिए उपयुक्त चारकोल तैयार कर सकती है। कूड़े में मौजूद मेटल और शीशे से भी उपयोगी वाइ प्रोडक्ट बनाए जा सकेंगे।

    रोजगार और अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती

    प्लांट की स्थापना से शहर में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही कूड़े से मूल्यवान उत्पाद तैयार करने की यह व्यवस्था अर्थव्वस्था को मजबूत करेगी और पर्यावरणीय दृष्टि से भी शहर को स्थायी समाधान प्रदान करेगी।

    कूड़ा से मिलेगी निजात, बनेंगे संयंत्र

    यदि यह माडल सफल रहता है तो जिले में ऐसे संयंत्रों के निर्माण करकर इन्हें प्रदेश व देश के अन्य हिस्सों में आपूर्ति किए जाने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे शहर को औद्योगिक मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी। नगर आयुक्त को उम्मीद है कि आने वाले समय में यह तकनीक कूड़ा निस्तारण की समस्या को स्थायी रूप से खत्म कर शहर को स्वच्छ, तकनीक-सक्षम और पर्यावरणीय दृष्टि से सशक्त बनाएगी।

    हनुमतधाम के किए दर्शन

    शिष्टमंडल ने विसरात स्थित हनुमतधाम जाकर हनुमतधाम पर दर्शन किए। चरण वंदना कर आशीर्वाद लिया।शिष्टमंडल ने हनुमतधाम की सुंदरता को देखकर सराहना की और विशालकाय प्रतिमा को अद्भुत बताया।

     

    उत्तर प्रदेश में निवेश की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए जापान का छह सदस्यीय शिष्टमंडल यहां आया है। उद्देश्य यह है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न हो रहे कूड़े का सुरक्षित और उपयोगी प्रबंधन कैसे किया जाए।शिष्टमंडल ने निरीक्षण के बाद शाहबाजनगर क्षेत्र पलिया राजमार्ग पर जमीन का चिह्नांकन किया गया है। उम्मीद है बहुत जल्द यहां जापानी तकनीक से ऐसा संयंत्र स्थापित हो सकेगा, जो न सिर्फ कूड़े का निस्तारण करेगा बल्कि उन मशीनों का उत्पादन भी करेगा जिनकी सप्लाई देशभर में की जा सकेगी। प्रस्तावित प्लांट में कचरे से मशीनरी में उपयोग होने वाला तेल, सड़क निर्माण में काम आने वाला चारकोल तथा अन्य वाइ प्रोडक्ट तैयार किए जाएंगे।

    - डा. बिपिन कुमार मिश्र, नगर आयुक्त


    यह भी पढ़ें- क्या आपका भी पेयजल खतरनाक है? शाहजहांपुर के मौजमपुर में 13 सैंपल फेल, जानिए पूरा मामला