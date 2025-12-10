Language
    Shahjahanpur Weather: पछुआ हवा ने बढ़ाई गलन, ठंड को लेकर मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट आया सामने

    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 03:44 PM (IST)

    धूप में खड़े पुलिसकर्मी।

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। पछुआ हवा के कारण गलन बढ़ रही है। मंगलवार को दिन के धूप खिली लेकिन हवा सर्द होने के कारण बहुत अधिक राहत नहीं मिली तापमान में भी गिरावट रही। मौसम विज्ञानियों के अनुसार इस सप्ताह फिलहाल यही स्थिति बनी रहेगी। कोहरे का प्रभाव फिलहाल कम ्ररहेगा। दिसंबर का पहला सप्ताह बीतने के साथ ही पारा भी नीचे आने लगा है। रात का तापमान आठ डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है।

    इस सप्ताह बना रहेगा तापमान में उतार चढ़ाव, कोहरे का प्रभाव रहेगा कम

    पहाड़ों पर हो रही बर्फवारी के कारण पछुआ हवा चलने से गलन बढ़ रही है। अन्य दिनों की तुलना में मंगलवार को अच्छी धूप खिली, लेकिन सर्द हवा के कारण तापमान में में एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। गन्ना शोध परिषद के मौसम अनुभाग के विज्ञानी डा. मनमोहन सिंह ने बताया कि इस सप्ताह पारे में उतार चढ़ाव बना रहेगा। उन्होंने बताया कि हवा का रुख पुरवा होने पर गलन कुछ कम होगी, लेकिन आर्द्रता बढ़ने के कारण कोहरा छाएगा।

    डॉ. मनमोहन सिंह ने बताया कि अभी फसलों के लिए यह मौसम काफी अनुकूल है। विशेषकर गेहूं के बीज का बेहतर जमाव होगा। उन्होंने किसानों से सिंचाई का ध्यान रखने व खेतों में बहुत अधिक पानी न डालने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सब्जी की फसलों में नमी बनी रहे इसका ध्यान रखें।