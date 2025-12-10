Shahjahanpur Weather: पछुआ हवा ने बढ़ाई गलन, ठंड को लेकर मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट आया सामने

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। पछुआ हवा के कारण गलन बढ़ रही है। मंगलवार को दिन के धूप खिली लेकिन हवा सर्द होने के कारण बहुत अधिक राहत नहीं मिली तापमान में भी गिरावट रही। मौसम विज्ञानियों के अनुसार इस सप्ताह फिलहाल यही स्थिति बनी रहेगी। कोहरे का प्रभाव फिलहाल कम ्ररहेगा। दिसंबर का पहला सप्ताह बीतने के साथ ही पारा भी नीचे आने लगा है। रात का तापमान आठ डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है।

इस सप्ताह बना रहेगा तापमान में उतार चढ़ाव, कोहरे का प्रभाव रहेगा कम पहाड़ों पर हो रही बर्फवारी के कारण पछुआ हवा चलने से गलन बढ़ रही है। अन्य दिनों की तुलना में मंगलवार को अच्छी धूप खिली, लेकिन सर्द हवा के कारण तापमान में में एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। गन्ना शोध परिषद के मौसम अनुभाग के विज्ञानी डा. मनमोहन सिंह ने बताया कि इस सप्ताह पारे में उतार चढ़ाव बना रहेगा। उन्होंने बताया कि हवा का रुख पुरवा होने पर गलन कुछ कम होगी, लेकिन आर्द्रता बढ़ने के कारण कोहरा छाएगा।