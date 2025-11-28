शाहजहांपुर में प्रधान के सिर में मारी गोली, बरेली में कराया गया भर्ती

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। मिर्जापुर की ग्राम पंचायत जरियनपुर के प्रधान देवेंद्र यादव को देर रात गोली मारकर घायल कर दिया। उनके सिर में गोली लगी है। वह घायल अवस्था में घर पहुंचे जिसके बाद उन्हें बरेली के अस्पताल में भर्ती कराया गया।

देवेंद्र को देर रात किसी ने काल करके जरियनपुर तिराहे पर बुलाया था। वह बाइक से गए थे। वापस घर जाते समय घर से कुछ दूरी पर किसी ने पीछे से गोली मारकर घायल कर दिया। देवेंद्र जैसे तैसे घर पहुंचे। स्वजन उन्हें पहले मेडिकल कालेज ले गए। वहां से बरेली रेफर कर दिया गया। सीओ अजय राय ने बताया तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।