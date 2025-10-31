शाहजहांपुर में हाईवे पर टकराईं दो रोडवेज बसें, बेसहारा पशु को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। बेसहारा पशु को बचाने के चक्कर में शाहजहांपुर-पलिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोडवेज की दो बसों में टक्कर हो गईं। जिससे दोनों चालक समेत चार लोग घायल हो गए। बसों के केबिन तोड़कर घायल चालकों को बाहर निकाला गया। जिसके बाद सभी को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया।

हादसे के बाद हाईवे पर काफी देर तक जाम लगा रहा। सिंधौली क्षेत्र के नायरा पेट्रोल पंप के पास गुरुवार रात करीब साढ़े आठ बजे शाहजहांपुर डिपो की दो बसों में टक्कर हो गई। एक बस गौरीफंटा से दिल्ली जा रही थी, जो सड़क पर घूम रहे बेसहारा पशु को बचाने के चक्कर में शाहजहांपुर से पुवायां जा रही बस से टकरा गई।

दिल्ली जा रही बस के चालक सिंधौली क्षेत्र के कोरोकुइयां गांव निवासी पप्पू व दूसरी बस के चालक मुकेश, एक महिला समेत चार लोग घायल हो गए। हादसे के बारे में जब प्रभारी निरीक्षक रविंद्र सिंह को जानकारी हुई तो वह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। बसों की केबिन को राड से तोड़कर उसके अंदर फंसे चालकों को बाहर निकाला गया।

घायलों को एंबुलेंस से मेडिकल कालेज भिजवाया गया। बस में सवार अन्य सवारियां बाल-बाल बच गई। पुलिस ने उन सभी को दूसरे वाहनों से गंतव्य के लिए रवाना कराया। हादसे के बाद काफी देर तक हाईवे पर जाम लगा रहा। पुलिस ने बसों को साइड में कराकर यातायात शुरू कराया।