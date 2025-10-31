शाहजहांपुर में हाईवे पर टकराईं दो रोडवेज बसें, बेसहारा पशु को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा
शाहजहांपुर-पलिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो रोडवेज बसों की टक्कर में चार लोग घायल हो गए। यह हादसा बेसहारा पशु को बचाने के प्रयास में हुआ। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और राजमार्ग पर लगे जाम को पुलिस ने खुलवाया। बेसहारा पशुओं के कारण हो रहे हादसों पर लगाम लगाने की मांग की जा रही है।
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। बेसहारा पशु को बचाने के चक्कर में शाहजहांपुर-पलिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोडवेज की दो बसों में टक्कर हो गईं। जिससे दोनों चालक समेत चार लोग घायल हो गए। बसों के केबिन तोड़कर घायल चालकों को बाहर निकाला गया। जिसके बाद सभी को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया।
हादसे के बाद हाईवे पर काफी देर तक जाम लगा रहा। सिंधौली क्षेत्र के नायरा पेट्रोल पंप के पास गुरुवार रात करीब साढ़े आठ बजे शाहजहांपुर डिपो की दो बसों में टक्कर हो गई। एक बस गौरीफंटा से दिल्ली जा रही थी, जो सड़क पर घूम रहे बेसहारा पशु को बचाने के चक्कर में शाहजहांपुर से पुवायां जा रही बस से टकरा गई।
दिल्ली जा रही बस के चालक सिंधौली क्षेत्र के कोरोकुइयां गांव निवासी पप्पू व दूसरी बस के चालक मुकेश, एक महिला समेत चार लोग घायल हो गए। हादसे के बारे में जब प्रभारी निरीक्षक रविंद्र सिंह को जानकारी हुई तो वह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। बसों की केबिन को राड से तोड़कर उसके अंदर फंसे चालकों को बाहर निकाला गया।
घायलों को एंबुलेंस से मेडिकल कालेज भिजवाया गया। बस में सवार अन्य सवारियां बाल-बाल बच गई। पुलिस ने उन सभी को दूसरे वाहनों से गंतव्य के लिए रवाना कराया। हादसे के बाद काफी देर तक हाईवे पर जाम लगा रहा। पुलिस ने बसों को साइड में कराकर यातायात शुरू कराया।
पशुओं से आए दिन हो रहे हादसे
बेसहारा पशुओं की वजह से जिले में आये दिन हादसे हो रहे हैं। कभी इंसान तो कभी खुद पशुओं की जान चली जाती है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन पशुओं को पकड़वाकर गोशाला भिजवाने को लेकर गंभीर नहीं है।
बेसहारा पशु को बचाने के चक्कर में हादस हुआ था। घायलों को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। चालकों की हालत गंभीर है। बसों में सवार लोगों को दूसरे वाहनों से उनके गतंव्य के लिए रवाना करा दिया गया।
-रविंद्र सिंह, प्रभारी निरीक्षक
