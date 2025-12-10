Language
    शाहजहांपुर में 113 अन्नपूर्णा भवनों का होगा निर्माण, जल्द शुरू कराया जाएगा काम

    By Ajay Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 04:56 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण कराया जा रहा है।जिले में 113 भवनों का निर्माण कराया जाएगा। इनमें से 13 भवनों के लिए पूर्ति विभाग को बजट मिल भी गया है। शेष भवन मनरेगा के तहत बनवाए जाएंगे। जिन पर जल्द काम शुरू होने की संभावना है।

    जिले में 1335 राशन की दुकानें है, जिनमें अधिकांश कोटेदार अपने घर में बनी दुकानों से ही खाद्यान्न वितरण करते हैं या फिर किराये की दुकानों से संचालन हो रहा है। सरकार ने स्थायी व्यवस्था करते हुए सभी दुकानों को अन्नपूर्णा भवन बनाकर संचालित करने पर जोर दिया है। जिले में अब तक 73 भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका हैं।

    अधिकांश में दुकानों का संचालन भी शुरू हो चुका है। अब 13 गांवों के लिए और बजट जारी कर दिया गया है। प्रत्येक भवन के लिए आठ लाख 31 हजार रुपये का बजट जारी किया गया है। जिन गांवों में यह भवन बनने हैं उसमे शाहबाद, हुसैनवुा कबरा, जहानपुर, गुदौरा दाउदपुर, पृथ्वीपुर ढाई, देवकली, मरौजी जप्ती, घनश्यामपुर खुर्द, मूड़ा हारिस, चककनऊ, कोल्हू गाढ़ा, भित्तियां पौकी व गोबरसंडा गांव शामिल है।

    जिलापूर्ति अधिकारी चमन शर्मा ने बताया कि पूर्ति विभाग 13 भवनों का निर्माण कराएगा, जिसके लिए बजट मिल गया है। इसके अतिरिक्त मनरेगा के तहत भी भवन बनाए जाने हैं, जल्द सभी पर काम शुरू होने की संभावना है। अन्नपूर्णा भवन बनने से कोटेदारों से लेकर राशन उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।